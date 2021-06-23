В 2020 г. каждый четвертый мобильный телефон был куплен в онлайне

23 июня 2021 г., 16:55

Согласно подсчетам исследователей из Counterpoint Research, в 2020 г. глобальные продажи мобильных телефонов через онлайновые каналы выросли на 6% «YoY» и достигли 26% от общих.

Безусловно, весомую роль в изменении потребительского поведения сыграла пандемия COVID-19. Причем, тенденция, связанная с покупкой гаджетов в электронных магазинах четко прослеживалась не только на зрелых рынках США и Европы, но также в Индии и Латинской Америке. В частности, доля онлайновых продаж в Индии достигла рекордных 45%. Следом разместились Великобритания (39%) и Китай (34%).

По итогам нынешнего года достигнутое соотношение особых изменений не претерпит, что будет связываться с постепенным снижением многими странами введенных карантинных ограничений. Во многом благодаря развивающимся рынкам позитивная динамика роста онлайновых продаж сохранится по меньшей мере до 2022 г.

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