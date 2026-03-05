Apple анонсує найдоступніший ноутбук компанії в історії - MacBook Neo за 599 дол.

5 марта 2026 г., 9:35

0

Tweet

Компанія Apple офіційно представила MacBook Neo - абсолютно нову модель, яка пропонує можливості екосистеми Mac за проривною ціною, роблячи пристрій доступним для мільйонів користувачів.



MacBook Neo оснащений яскравим 13-дюймовим дисплеєм Liquid Retina з роздільною здатністю 2408 на 1506 пікселів, яскравістю 500 ніт та підтримкою одного мільярда кольорів. Пристрій важить лише 1,22 кг, що дозволяє легко переносити його в сумці чи рюкзаку. *Ця модель дисплея забезпечує вищу роздільну здатність та яскравість, ніж більшість ноутбуків у цьому ціновому сегменті, створюючи новий стандарт для бюджетних рішень.*



Серцем MacBook Neo став чип A18 Pro (той самий, що був в iPhone 16 Pro), який дозволяє ноутбуку миттєво виконувати повсякденні завдання. За даними виробника, пристрій працює до 50% швидше у браузингу та до 3 разів швидше при виконанні локальних АІ-завдань порівняно з найпопулярнішим ПК на базі процесора Intel Core Ultra 5. Чип містить 5-ядерний графічний процесор та 16-ядерний Neural Engine, що забезпечує роботу функцій Apple Intelligence, таких як написання текстів, живий переклад та інструмент Clean Up у Photos.



Завдяки високій енергоефективності Apple silicon, MacBook Neo працює до 16 годин на одному заряді без необхідності використання вентиляторів, що гарантує повну тишу під час роботи.



Пристрій оснащений камерою FaceTime HD з роздільною здатністю 1080p, подвійними мікрофонами та динаміками з підтримкою просторового аудіо та Dolby Atmos. Для введення тексту використовується клавіатура Magic Keyboard, а для керування — великий трекпад Multi-Touch. У дорожчих конфігураціях доступний сканер Touch ID для безпечного входу та оплати через Apple Pay. MacBook Neo має два порти USB-C для зарядки та підключення аксесуарів, роз’єм для навушників, а також підтримку Wi-Fi 6E та Bluetooth 6.



Новинка отримала дизайн із міцним алюмінієвим корпусом у чотирьох кольорах: blush (рожевий), indigo (синій), silver (сріблястий) та citrus (лимонний).



Окремо варто відзначити екологічний прогрес: MacBook Neo став «найзеленішим» Mac в історії. Він містить 60% перероблених матеріалів, включаючи 90% переробленого алюмінію та 100 відсотків переробленого кобальту в акумуляторі. Новий процес формування корпусу використовує на 50% менше алюмінію порівняно з традиційним фрезеруванням, що значно знижує вуглецевий слід пристрою.

Ціна новинки стартує від 599 дол. для роздрібних покупців та 499 дол. для сфери освіти у США. Попередні замовлення відкриті вже сьогодні, а в продаж пристрій надійде у середу, 11 березня.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI