Как сайты помогут в изучении английского? 

23 июня 2021 г., 18:45

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Современные технологии упрощают многие сферы нашей жизни. Сейчас стало гораздо проще учиться, для этого предоставлено максимум возможностей, получать новую информацию можно через Интернет, поэтому обучение теперь доступно для каждого желающего. Изучать иностранные языки как никогда просто и интересно, нужно просто знать и использовать необходимые сайты, которых в сети представлено действительно огромное количество. В этой статье мы расскажем вам о некоторых наиболее полезных и используемых ресурсах для изучения английского языка.

Lingualeo

Программа, которая поможет выучить грамматику и увеличить словарный запас всего за несколько минут в день. Здесь вы не только будете обучаться новому, но и закрепите пройденный материал с помощью специальных тематических упражнений и тестов, также на этом ресурсе вы сможете изучать англоязычные статьи, составлять фразы и смотреть видеоматериалы. В приложении использована геймификация, что увлекает пользователей и помогает им ощутить процесс игры, ведь за каждое правильно сделанное задание вы будете получать баллы, которые можно обменять на интересные бонусы.

Preply

Для того, чтобы обучение было более структурированным и продуктивным, ученики пользуются услугами педагогов, которые обучают всему тому, что необходимо. Вы сможете найти репетитора и заниматься английским онлайн, но при этом получать ещё больше информации, чем на офлайн уроках. Квалифицированный преподаватель составит план обучения, подберёт нужные учебники и даже поможет выучить английский с нуля.

Busuu

Сайт, который станет отличным стартом для тех, кто только приступает к изучению английского языка. Здесь представлена возможность учить алфавит и грамматику новичкам. Уроки разделены на блоки, в каждом из них вы найдёте необходимые грамматические правила и слова, которые пригодятся вам на текущем этапе обучения. Также вы можете воспользоваться чатом, в котором будете обмениваться текстовыми сообщениями на английском с другими пользователями или носителями языка.

Puzzle English

Ресурс для изучения английского языка с высоким рейтингом. На этой образовательной платформе представлен интересный обучающий контент, который знакомит пользователей с иностранным языком весело и качественною. Используя это приложение вы научитесь воспринимать речь на слух, будете учить не только слова, но и фразы, проходить тесты и устраивать так называемую «дуэль» знаний с другими пользователями.

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