Nokia представила волоконно-оптические решения для 5G

24 марта 2020 г., 16:35

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Компания Nokia объявила о расширении семейства продуктов для волоконно-оптического доступа решениями, которые позволят операторам предоставить гигабитные сервисы всем абонентам в более короткие сроки. В состав расширенного семейства входит новый узел доступа Lightspan MF, разработанный для сетей 5G; новый домашний шлюз Beacon 6, который разгрузит мобильные сети 5G; и несколько инноваций от Nokia Bell Lab, предназначенных для снижения задержки и поддержки бесшовного функционирования услуг 5G.



Новый узел волоконно-оптического доступа Nokia Lightspan MF-2 призван позволить операторам легко и быстро переносить мобильный транспорт 5G в существующую инфраструктуру FTTH. Эта система, основанная на процессорах Nokia Quillion, оптимизирована для поддержки низкой сетевой задержки и базируется на 10G PON. Ее архитектура отличается очень высокой емкостью.



Помимо совершенствования волоконно-оптической сети, Nokia предлагает технологию Wi-Fi 6 для домашних абонентов. Она позволяет операторам эффективно и без искажений выгружать трафик 5G в домашние сети Wi-Fi. В результате ценные ресурсы 5G высвобождаются для поддержки мобильных приложений и устройств, таких как автономные автомобили. Новое решение Nokia Beacon 6 поддерживает технологию Wi-Fi 6, ряд базовых технологий 5G и две инновации от Nokia Bell Labs, которые еще больше снижают сетевую задержку. Так разработанный в Nokia Bell Labs алгоритм активного управления очередями PI2 сокращает задержки в переполненных сетях, а технология L4S предоставляет данным «экспресс-маршрут», который доводит до минимума задержку при использовании ресурсоемких игровых приложений и функций виртуальной реальности. Кроме этого, операторы могут использовать решение Nokia Software Defined Access (программно-определяемый доступ), которое создает в волоконно-оптической сети доступа высокоприоритетный сегмент (slice), гарантирующий низкую задержку между домашней и магистральной сетью.



Операторы могут сочетать оптоволоконные технологии доступа с технологией 5G FWA и выбирать лучшие инструменты для доставки гигабитных услуг в любой город, на любую улицу, в каждый дом. 5G FWA может поддерживать гигабитные скорости там, где использование технологии FTTH нецелесообразно, и там, где оператору нужно выйти на рынок в минимальные сроки. Решения Nokia FastMile и 5G FWA предоставляют операторам более широкий выбор для более быстрого распространения новых сервисов среди более широкой аудитории.

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