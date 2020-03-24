В Siemens AG смена руководства

24 марта 2020 г., 15:59

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Новый глава Siemens AG Роланд Буш

Компания Siemens AG объявила о значительных изменениях в руководстве.



Сообщается, что Джо Кэзер (Joe Kaeser), которому исполнилось 62 года, принял решение не продлевать свой контракт в качестве президента и председателя правления компания. Его кандидатура будет выдвинута на пост председателя наблюдательного совета компании Siemens Energy.

Главой компании будет назначен пятидесятипятилетний Роланд Буш (Roland Busch), который займет должность президента и председателя правления, его контракт будет перезаключен на пять лет. С 1 апреля 2020 года он уже приступит к исполнению ключевых обязанностей по общему руководству операционными компаниями Digital Industries, Smart Infrastructure и Mobility.



Исполнительный вице-президент Linde plc Кристиан Брух (Christian Bruch) станет новым директором операционной компании Gas and Power Operating и в дальнейшем — uенеральным директором компании Siemens Energy.



Коммерческий директор управления Digital Industries Мария Ферраро (Maria Ferraro) назанчена коммерческим директором управления Gas and Power и позднее займет пост Главного коммерческого директора компании Siemens Energy.



Майкл Зен (Michael Sen) и Клаус Патцак (Klaus Patzak) покинут компанию по обоюдному согласию сторон.



Выход компании Siemens Energy на IPO в конце сентября 2020 года идет по плану и без изменений.



Новым коммерческим директором DI станет Рудольф Бассон (Rudolf Basson), в настоящее время занимающий должность главного коммерческого директора Siemens в Китае. Его преемником в этой стране станет Бо Оуян (Bo Ouyang), ныне исполняющий обязанности Главного коммерческого директора Siemens в Канаде.



Наталия Оропеза (Natalia Oropeza) помимо своей текущей функции главного уполномоченного по кибербезопасности займет прежнюю должность Марии Ферраро в качестве уполномоченного по вопросам Diversity в Siemens AG.



“Рад сообщить, что благодаря принятым сегодня решениям, Наблюдательный совет Siemens AG существенно усилит менеджмент компании Siemens Energy. Мы согласовали кандидатуры преемников топ-менеджмента Siemens AG быстрее, чем планировали”, заявил председатель наблюдательного совета Siemens AG Джим Хагеманн Снабе. Роланд Буш — идеальный кандидат на пост нового руководителя компании. Ему присущи предпринимательское видение и понимание заказчиков. Он также обладает глубокими знаниями технологий, которые принесли компании Siemens успех в прошлом и сохранят свое огромное значение в будущем. Он придаст новый импульс бизнесу Siemens и продолжит его методичное развитие в эпоху цифровой трансформации”, продолжил он.

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