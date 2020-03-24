 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 12 (1208)

15.03 - 22.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В Siemens AG смена руководства

24 марта 2020 г., 15:59
+11
голос

В Siemens AG смена руководства

Новый глава Siemens AG Роланд Буш

Компания Siemens AG объявила о значительных изменениях в руководстве.

Сообщается, что Джо Кэзер (Joe Kaeser), которому исполнилось 62 года, принял решение не продлевать свой контракт в качестве президента и председателя правления компания. Его кандидатура будет выдвинута на пост председателя наблюдательного совета компании Siemens Energy.

Главой компании будет назначен пятидесятипятилетний Роланд Буш (Roland Busch), который займет должность президента и председателя правления, его контракт будет перезаключен на пять лет. С 1 апреля 2020 года он уже приступит к исполнению ключевых обязанностей по общему руководству операционными компаниями Digital Industries, Smart Infrastructure и Mobility.

Исполнительный вице-президент Linde plc Кристиан Брух (Christian Bruch) станет новым директором операционной компании Gas and Power Operating и в дальнейшем — uенеральным директором компании Siemens Energy.

Коммерческий директор управления Digital Industries Мария Ферраро (Maria Ferraro) назанчена коммерческим директором управления Gas and Power и позднее займет пост Главного коммерческого директора компании Siemens Energy.

Майкл Зен (Michael Sen) и Клаус Патцак (Klaus Patzak) покинут компанию по обоюдному согласию сторон.

Выход компании Siemens Energy на IPO в конце сентября 2020 года идет по плану и без изменений.

Новым коммерческим директором DI станет Рудольф Бассон (Rudolf Basson), в настоящее время занимающий должность главного коммерческого директора Siemens в Китае. Его преемником в этой стране станет Бо Оуян (Bo Ouyang), ныне исполняющий обязанности Главного коммерческого директора Siemens в Канаде.

Наталия Оропеза (Natalia Oropeza) помимо своей текущей функции главного уполномоченного по кибербезопасности займет прежнюю должность Марии Ферраро в качестве уполномоченного по вопросам Diversity в Siemens AG.

“Рад сообщить, что благодаря принятым сегодня решениям, Наблюдательный совет Siemens AG существенно усилит менеджмент компании Siemens Energy. Мы согласовали кандидатуры преемников топ-менеджмента Siemens AG быстрее, чем планировали”, заявил председатель наблюдательного совета Siemens AG Джим Хагеманн Снабе. Роланд Буш — идеальный кандидат на пост нового руководителя компании. Ему присущи предпринимательское видение и понимание заказчиков. Он также обладает глубокими знаниями технологий, которые принесли компании Siemens успех в прошлом и сохранят свое огромное значение в будущем. Он придаст новый импульс бизнесу Siemens и продолжит его методичное развитие в эпоху цифровой трансформации”, продолжил он.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  