Broadcom рекомендует пользователям Symantec PacketShaper переход на сервисный шлюз Allot Secure Service Gateway

24 марта 2020 г., 17:18

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Компания Allot, один из ведущих поставщиков систем для сетевой аналитике и решений «безопасность как услуга» для сервис-провайдеров, объявила о заключении соглашения с Broadcom. Она выбрана в качестве рекомендуемого поставщика для перехода от снятой с производства линейки продуктов PacketShaper к сервисному шлюзу Allot Secure Service Gateway (SSG).



После поглощения Broadcom, Symantec Enterprise Division решил прекратить выпуск линейки продуктов PacketShaper, чтобы сконцентрироваться на рынке ПО для корпоративной безопасности. Окончание поддержки (End of Life) продуктов PacketShaper произойдет 31 марта 2020 года. В рамках партнерского соглашения Allot предлагает привлекательные финансовые условия и скидки на замену продуктов, чтобы помочь клиентам перейти с Symantec PacketShaper на аналогичные продукты Allot. Эти условия будут действовать в течение всего 2020 года.



Сервисный шлюз Allot SSG, использующий платформу сетевой аналитики Allot, предлагает аналогичную эффективность с видимостью и контролем сети, а также дополнительные возможности: пропускную способность до 150 Гбит/с и 600 000 политик на одном устройстве, централизованное управление, оптимизацию TCP, входящая и исходящая DDoS и Anti-Bot защита, а также веб-безопасность, включая URL-фильтрацию и защиту от вредоносных программ.



«На многочисленных встречах с командой Allot я был впечатлен их приверженностью рынку управления трафиком и разработке лучших в своем классе технологий для клиентов, — отметил Кевин О'Лири, вице-президент по разработке в Symantec Enterprise Division, Broadcom. — Их преданность обслуживанию клиентов также впечатляет. Я совершенно уверен, что любые клиенты Symantec, которые воспользуются новым предложением, быстро поймут, почему я считаю, что это им подходит».



«Мы считаем привилегией быть выбранными Broadcom и рады предложить клиентам PacketShaper наши высококачественные, многофункциональные решения для анализа трафика. Мы рассматриваем это партнерство как прекрасную возможность для клиентов Symantec, которые хотят обеспечить непрерывность в управлении сетью. Я надеюсь, что они почувствуют себя как дома в Allot», — заявил Томер Эгози, вице-президент по продажам, Global Enterprise в Allot.

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