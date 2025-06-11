Німеччина передала «Фонду підтримки енергетики України» майже 385 млн євро

11 июня 2025 г., 10:25

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У Міненерго повідомили, що вже три роки Німеччина залишається найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України. Через цей механізм німецькі партнери надали фінансової допомоги майже 385 мільйонів євро. Це понад третина у загальному обсязі внесків до Фонду.

Підтримка Німеччини – критично важлива для забезпечення стабільного енергопостачання в умовах війни. Завдяки постійній співпраці українські енергетики можуть швидко відновлювати пошкоджену інфраструктуру та впроваджувати стійкі енергетичні рішення.

Серед найбільших проєктів, реалізованих завдяки внеску Німеччини, – закупівля шести газотурбінних установок загальною потужністю 156 МВт. Їх встановили на об'єктах Оператора ГТС України. Вартість цього проєкту – понад 127 мільйонів євро.

Крім того, фінансову допомогу Німеччини спрямовували на відновлення пошкоджених обстрілами магістральних електромереж по всій країні та розподільних електромереж. Коштами Німеччини відновлено тепломережі у прифронтових містах. Придбані блочні трансформатори потужністю 430 МВА класом напруги 330 кВ для Укргідроенерго підвищують стійкість енергосистеми до аварійних режимів і сприяють безперебійному електропостачанню в межах ОЕС України

Від початку повномасштабної агресії російської федерації Німеччина передала Україні гуманітарні вантажі вагою понад 2 280 тонн. Це близько 10 % усієї міжнародної гуманітарної допомоги, що надійшла до енергетичного сектору України. Це сприяло зміцненню енергетичної стійкості нашої країни, допомагало підтримувати стабільне постачання електроенергії завдяки переданим силовим трансформаторам та допоміжному обладнанню для відновлення мереж. А також Німеччина забезпечила резервними джерелами живлення критично важливі об'єкти інфраструктури.

Внески Німеччини до Фонду підтримки енергетики України мають важливе значення як для відновлення та розвитку української енергетичної інфраструктури, так і для зміцнення європейської енергетичної безпеки та співпраці.

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