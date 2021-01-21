 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 2 (1249)

10.01 - 17.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Netflix — 200 млн подписчиков и капитализация 260 млрд долл.

21 января 2021 г., 10:25
0 
 

Netflix - 200 млн подписчиков и капитализация 260 млрд долл.

Акции Netflix взлетели на 18% в среду и достигли рекордно высокого уровня на следующий день после того, как компания сообщила о доходах за четвертый квартал 2020 года.

Как отмечают наблюдатели, это самый большой скачок с тех пор, как 18 октября 2016 г. ценные бумаги компании поднимались на 19%.

После закрытия биржи акции Netflix были на отметке в 586,34 долл. Капитализация компании достигла рекордных 259,04 млрд долл.

Компания заявила, что рассматривает возможность обратного выкупа акций и впервые превысила 200 миллионов подписчиков.

В определенном смысле Netflix выиграл от ситуации с пандемией, которая заставила миллионы людей сидеть дома и чем-то себя занимать. Количество платных подписчиков сервиса перевалило за 200 млн. В 2017 году этот показатель составлял 100 млн — т. е. за три года число пользователей Netflix удвоилось.

Доход компании за последний квартал вырос на 24% до 6,6 млрд долл., тогда как прибыль достигла 542 млн долларов. За год компания сообщила о почти 25 млрд долл. дохода и 2,8 млрд долл. прибыли.

Netflix, которая финансировала свое развитие за счет займов, заявила, что теперь рассчитывает финансировать проекты за счет собственных средств и кроме того, рассматривает возможность использование избытка наличности для выкупа акций.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  