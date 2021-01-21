Netflix — 200 млн подписчиков и капитализация 260 млрд долл.

21 января 2021 г., 10:25

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Акции Netflix взлетели на 18% в среду и достигли рекордно высокого уровня на следующий день после того, как компания сообщила о доходах за четвертый квартал 2020 года.



Как отмечают наблюдатели, это самый большой скачок с тех пор, как 18 октября 2016 г. ценные бумаги компании поднимались на 19%.



После закрытия биржи акции Netflix были на отметке в 586,34 долл. Капитализация компании достигла рекордных 259,04 млрд долл.



Компания заявила, что рассматривает возможность обратного выкупа акций и впервые превысила 200 миллионов подписчиков.



В определенном смысле Netflix выиграл от ситуации с пандемией, которая заставила миллионы людей сидеть дома и чем-то себя занимать. Количество платных подписчиков сервиса перевалило за 200 млн. В 2017 году этот показатель составлял 100 млн — т. е. за три года число пользователей Netflix удвоилось.



Доход компании за последний квартал вырос на 24% до 6,6 млрд долл., тогда как прибыль достигла 542 млн долларов. За год компания сообщила о почти 25 млрд долл. дохода и 2,8 млрд долл. прибыли.



Netflix, которая финансировала свое развитие за счет займов, заявила, что теперь рассчитывает финансировать проекты за счет собственных средств и кроме того, рассматривает возможность использование избытка наличности для выкупа акций.

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