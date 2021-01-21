Seagate ожидает емкость HDD через пять лет до 50 ТБ

21 января 2021 г., 9:45

Учитывая, что объем глобальных данных, как ожидается, вырастет более чем на 40% в течение следующих двух лет, Seagate продолжает наращивать выпуск жестких дисков и разработки в этой области.



Как сообщает издание Digitimes, Seagate намерена нарастить емкость HDD до 30 ТБ и даже 50 ТБ, цитируя слова Вика Хуанга (Vic Huang), генерального менеджера Seagate Taiwan.



По словам Хуанга, компания Seagate представила жесткий диск емкостью 20 ТБ с поддержкой технологии магнитной записи с подогревом (HAMR), ориентированный в основном на рынок корпоративных решений для обработки данных.



Согласно ожиданиям компании жесткие диски емкостью 30 ТБ будут доступны в 2023 г., а через пять лет показатель достигнет 50 ТБ.



При этом стоит отметить, что популярность твердотельных накопителей быстро растет благодаря снижению цен на них, при этом поставки жестких дисков сокращаются. Средняя емкость жестких дисков увеличилась с 2,2 ТБ в 2018 году до 2,8 ТБ в 2019 году и, как ожидается, достигнет 3,7 ТБ по итогам прошлого года.

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