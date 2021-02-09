Не было печали, так черти накачали

9 февраля 2021 г., 16:52

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Худшие опасения подтвердились. К дефициту полупроводников и контейнеров для перевозки всего китайского по миру теперь добавился еще один – органических подложек.

Органические подложки - основной упаковочный материал в полупроводниковом производстве. Они используются для обеспечения механической безопасности и как электропроводящие соединения между полупроводниками и печатными платами. Попутно способствуют распределению тепла и сигналов.

Мобильные телефоны, плоские дисплеи и бытовая электроника - основные области применения упаковки из органических материалов. Без них не сделать CPU и GPU. Какие еще индустрии конкурируют за органические электропроводящие полимеры, не так важно. Нам, потребителям, достаются последствия: жесткий дефицит по большинству спросовых позиций, в особенности старших процессоров и графических акселераторов. Говорят, до лета улучшений ждать не приходится. Все что можно сделать – это планировать и размещать через дистрибуторов заказы на квартал вперед.

Версия, что во всем виновата расхлябанная интеллигенция, майнеры и велосипедисты, оказалось ошибочной.

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