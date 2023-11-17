Найбільш енергоефективний суперкомп'ютер забезпечує 65,4 Gflops/Вт

17 ноября 2023 г., 17:35

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Одна з цікавих категорій рейтингу суперкомп'ютерів, що регулярно оновлюється, присвячена оцінці енергоефективності цих платформ. Погодьтеся, не так просто забезпечити не просто максимальну обчислювальну продуктивність, а й зробити це з витратою мінімального енергоспоживання.

У нещодавно оприлюдненому рейтингу TOP500 суперкомп'ютерів найбільш енергоефективною виявилася платформа Henri, розміщена в Інституті Flatiron у Нью-Йорку (США) з показником 65,4 Gflops/Вт. При цьому вона показала результат HPL 2,88 Pflops. Система побудована Lenovo на базі Intel Xeon Platinum і NVIDIA H100. ThinkSystem SR670 має 8288 загальних ядер, і якщо в останніх списках Green 500 вона, як і раніше, посідає перше місце, то в списку TOP500 перебуває на 293-му рядку.

Система Frontier Test & Development (TDS) в ORNL (штат Теннессі, США) посідає друге місце з показником енергоефективності 62,68 Gflops/Вт і результатом HPL 19,2 Pflops. TDS, по суті, являє собою одну стійку, ідентичну реальній системі Frontier, і використовує 120832 загальних ядра.

Третє місце посіла система Adastra, розташована у французькому центрі GENCI-CINES. Енергоефективність системи склала 58,02 Gflops/Вт, а продуктивність - 46,1 Pflops. Всього в Adastra налічується 319 072 ядра. Система побудована компанією HP Enterprise і модернізується прискорювачем (APU) AMD Instinct MI300A.

Як і в минулому списку, система Frontier, що посідає 1-е місце в TOP500, перебуває на 8-му місці за енергоефективністю - 52,59 Gflops/Вт. Примітно, що це перша машина, яка досягла екзафлопсного рівня, і вона показує, що для досягнення вражальних показників енергоефективності не обов'язково жертвувати потужністю.

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