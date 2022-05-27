Нагальні завдання для України зараз – безпечний кіберпростір та відновлення інфраструктури й телекому

27 мая 2022 г., 16:25

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у рамках дискусії Leaders for Europe's Digital Decade сказав, що до війни наша країна стрімко рухалася в напрямку цифрової трансформації держави, але через повномасштабну війну довелося змінити пріоритети.

За словами Федорова, нагальні завдання для України зараз – спільний безпечний кіберпростір, допомога у відновленні інфраструктури й телекому та інвестиції в діджитал-економіку.

«За два роки ми зробили багато й планували зробити ще більше. Запустили понад 80 держпослуг онлайн та 15 електронних документів, серед яких – перший офіційний цифровий паспорт. Активно покривали територію швидкісним інтернетом та почали реформувати технічну освіту. Але повномасштабна війна змусила змістити фокус на більш глобальні речі».

Міністр наголосив, що зараз як ніколи для України важлива підтримка партнерів для швидкого та ефективного відновлення нашої держави.

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