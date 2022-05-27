TriLite та Dispelix анонсували найкомпактніші окуляри доповненої реальності

27 мая 2022 г., 17:14

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Компанії TriLite і Dispelix оголосили про старт проєкту створення надкомпактної системи зображення для розумних окулярів доповненої реальності (AR). Вона поєднує в собі сканер лазерного променя Trixel 3 (LBS, Laser Beam Scanner) від TriLite та хвилеводи Dispelix.



Зазначається, що Trixel 3 є найменшим LBS-проектором у світі: при об'ємі менше ніж 1 см3 його маса становить 1,5 г, забезпечуючи комфортне тривале носіння. Для цього не потрібна жодна додаткова релейна оптика між LBS-проектором і хвилеводом, що зазвичай подвоює розмір систем на базі продуктів конкурентів.



Комбінований форм-фактор системи з ультратонким хвилеводом Dispelix є настільки компактним, що дозволяє реалізувати технологію доповненої реальності практично у будь-якій парі очок, незалежно від розміру чи стилю.



На додаток до мініатюрних розмірів системи, ще однією перевагою даного рішення є те, що висока яскравість LBS TriLite дозволяє використовувати великий наочник хвилеводів Dispelix. Ця проєкційна система може формувати зображення з такою високою яскравістю, що потрібна навіть для екстремального використання в умовах відкритого простору, наприклад, в окулярах для гірськолижного спорту. Великий наочник усуває необхідність індивідуального налаштування та припасування смартокулярів доповненої реальності, забезпечуючи отримання чіткого зображення незалежно від того, хто їх носить.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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