Надлишок флешпам'яті стимулює зниження її ціни

11 августа 2022 г., 16:53

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За прогнозами аналітиків TrendForce, ситуація на ринку флешпам'яті визначатиметься надвиробництвом ще як мінімум у першому півріччі 2023 р.

Як випливає зі звіту TrendForce, ціни на твердотілі накопичувачі продовжать знижуватися і в першій половині наступного року, продовжуючи тенденцію кількох кварталів поспіль. За оцінками аналітиків, попит на NAND-біти в сегменті загалом зросте на 28,9%, тоді як їхня пропозиція збільшиться приблизно на 32,1%.

Звіт дає зріз і за окремими напрямками ринку флешпам'яті. Так клієнтські SSD для ПК нарощуватимуть свої місткості лише незначно, на 11%, що є найнижчим показником за останні три роки. Основна причина полягає в тому, що за останні два роки постачання ноутбуків різко зросло через пандемічний попит, що привело до збільшення кількості установок SSD. Вартість всього ноутбука останні два роки зберігала тенденцію до зростання через зростання цін на компоненти, що призвело до того, що виробники фірмових ПК планують відносно консервативний попит на місткість SSD.

Що стосується корпоративних твердотільних накопичувачів, у нових платформах Sapphire Rapids та Genoa з'являється підтримка стандарту PCIe 5.0 для задоволення потреб високопродуктивних обчислень та технології великих даних. Місткість твердотільних накопичувачів також повинна бути збільшена одночасно, щоб забезпечити запити PCIe 5.0. Ця тенденція сприятиме зростанню середньої місткості корпоративних SSD наступного року. Крім того, оскільки загальний надлишок пропозиції флешпам'яті збережеться в 1 півріччі 2023 р, зниження цін на чіпи NAND збільшить відвантаження продуктів місткістю понад 4 ТБ, при цьому середньорічний темп зростання місткості корпоративних твердотільних накопичувачів у 2023 р оцінюється у 26%.

Що стосується флешпам'яті для смартфонів, то в цьому напрямку найбільш відчутним стане вплив числа 5G-смартфонів, що поступово наростає. Оскільки встановленим на них додаткам потрібна велика місткість для запису високоякісного відео, можна очікувати нарощування щільності NAND у смартфонах. Водночас преміальні смартфони вже зараз пропонують вбудовані системи зберігання об'ємом 512 ГБ у стандартній комплектації, а в моделях середнього та низького рівня також збільшуватиметься вбудований об'єм сховища. Прогнозується, що щорічне зростання щільності NAND для смартфонів збережеться на рівні 22,1% у 2023 році, що трохи нижче, ніж у 2022 році, але все ж таки на високому рівні.

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