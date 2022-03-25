Національна мережа Укртелекому станом на 24 березня

25 марта 2022 г., 10:17

Укртелеком повідомляє, що компаії вдалося відновити інтернет-послуги у Чернігові та області, завдяки домозі колег з Kyivstar.



Минулої ночі після пошкодження на магістральній мережі аварійно-ремонтні бригади Укртелекому відновили надання послуг у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.



Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Телекомпослуги надаються в усіх областях, крім Луганської, триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист