Національна мережа Укртелекому станом на 24 березня

Укртелеком повідомляє, що компаії вдалося відновити інтернет-послуги у Чернігові та області, завдяки домозі колег з Kyivstar.
Минулої ночі після пошкодження на магістральній мережі аварійно-ремонтні бригади Укртелекому відновили надання послуг у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.
Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Телекомпослуги надаються в усіх областях, крім Луганської, триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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