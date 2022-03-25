Половина учасників опитування Lviv IT Cluster відзначила скорочення ділової активності через війну

25 марта 2022 г., 11:05

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«Львівський ІТ Кластер» провів опитування серед компаній спільноти, аби з’ясувати, як війна вплинула на індустрію IT-аутсорсингу. У межах проєкту IT Research Monitoring у період із 4 березня по 7 березня представники бізнесу відповідали на питання щодо роботи в нових умовах: релокейт, ділова активність, мобілізація, підтримка працівників і волонтерство.

Згідно з опитуванням, ІТ-компанії з першого дня повномасштабної війни сфокусували свою роботу на кількох напрямках: релокейт працівників, якщо вони перебували в містах, де ведуться бойові дії, максимальна підтримка безперервності бізнес-процесів, комунікація з клієнтами та підтримка армії.

Станом на перший тиждень березня 98,5% опитаних компаній зазначають, що здійснюють ділову активність. 48,4% опитаних вказали, що обсяги ділової активності скоротились через наступ росії. Проте високим залишається показник й тих, які зазначили, що обсяги роботи не змінились після 24 лютого – таку відповідь дали 42,8% компаній. 7,8% опитаних відзначили, що ділова активність навіть зросла у цей період.

Компанії Lviv IT Cluster відзначають прихильне ставлення клієнтів з-за кордону. З перших годин нападу на Україну, замовники постійно цікавляться ситуацією, пропонують допомогу та підтримку. Близько 27,7% компаній отримали повідомлення від клієнтів про призупинення чи перенесення проєктів у зв'язку з ситуацією в Україні. Утім, відсоток розірваних контрактів сягає всього 15,4%. У той час, як 72,3% опитаних відзначили, що продовжують працювати над проєктами з продовженням таймлайну. Ще 29,2% отримали нові замовлення після 24 лютого.

Ще до початку повномасштабного наступу росії, ІТ-компанії готували BCP-плани. Підтримку та допомогу під час розробки та втілення плану безперервності бізнес-процесів компаніям також надає Lviv IT Cluster, який створив для цього спеціальну команду.

Згідно з опитуванням IT Research Monitoring, 63,1% опитаних мали офіси чи працівників в областях України, на які 24 лютого напала росія. Тому одним із пріоритетних напрямків став релойкет людей у більш безпечні міста. Допомога під час релокейту була як фінансовою, так і організаційною. 59% опитаних компаній забезпечили організований виїзд працівників та їхніх сімей. Щоб підтримати працівників, деякі компанії виплатили зарплату раніше. За даними дослідження, таких 64,6%. Крім того, деякі компанії ввели одноразову фінансову допомогу або усім працівникам, або тим, хто переїжджав із небезпечних областей. Середній розмір компенсації становить $957.

Крім того, компанії переглянули політику виплат працівникам, які стали до лав ЗСУ, територіальної оборони, пішли добровольцями чи залучені до волонтерської діяльності. Зокрема, 26,7% опитаних компаній зберегли повну зарплату і ще 26,7% опитаних компаній зберегли половину зарплати тим, кого призвали до Збройних сил України. Більшість компаній розробили власний варіант компенсації, залежно від того, до якої сфери оборони та допомоги залучений працівник.

Згідно з оцінкою на основі результатів опитування, понад тисячу працівників ІТ-індустрії були призвані до лав ЗСУ або долучилися до територіальної оборони. На військовий облік взято 1710 осіб. Це дані станом на час проведення IT Research Monitoring – із 4 березня по 7 березня.

Ще до початку вторгнення росії на територію України, ІТ-спільнота активно підтримувала армію та профільні фонди. Результатом стали сотні мільйонів гривень перераховані на потреби ЗСУ.

Повномасштабна війна лише посилила допомогу та підтримку, яку надають ІТ-компанії Україні. Згідно з даними дослідження, в середньому 36% працівників крім основної діяльності залучені також і до волонтерства; повністю залучені до волонтерства в середньому 5% працівників. В низці компаній волонтерською діяльністю займаються всі працівники.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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