На шляху до нової програми «CIO Open the Future»

25 марта 2024 г., 20:41

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У попередньому пості розповідав про формування нової програми «CIO Open the Future», яка стартує у травні. Але яким був шлях до неї?

Здається що більшість успішних освітніх програм дуже просто зробити, вони ж успішні. Необхідно лише запустити саму ідею. Але зрозуміло, що у житті все не так - на шляху до успіху дуже багато помилок, "граблів” та ситуацій, які просто самі по собі могли звести нанівець багатомісячні зусилля команди.

Почнемо з того, що у день запуску першої програми у березні 202 року був введений карантин пов'язаний з Covid-2019 і ми звернулись до учасників із двома опціями:

• Повернути гроші

• Провести програму після закінчення карантину

Всі учасники тоді вибрали другий варіант, і ми дуже цінимо цю довіру. Вона дала нам розуміння, що програма дійсно потрібна.

Більш того, у період цієї Covid-паузи ми організували серію безкоштовних вебінарів із постачальниками IT продуктів та рішень на яких виробники розповідали про нові продукти та опції використання в умовах пандемії, що дозволило зекономити немало грошей компаніям учасників програми.

Мало хто пам’ятає, що на нашій першій програмі був чат-бот помічник, але він не виправдав наші очікування. Можливо ми не приділили йому багато уваги. Але негативний досвід є також досвід.

На одній із програм ми робили також онлайн-трансляції для учасників, хто приєднався віддалено, але це було не найкраще рішення, і ми його більше не використовували.

Але після кожної програми ми робили відеозвіти, які ви зможете знайти на нашому youtube-каналі, наприклад ось відео за підсумками першої програми:

https://www.youtube.com/watch?v=roNQYDLB988

Отже – ми продовжуємо з новою програмою. Буде багато цікавого, приєднуйтесь.

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