На рынок вышли широкоформатные дисплеи Message от Sharp NEC Display Solutions

10 февраля 2021 г., 15:05

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По сообщению компании Sharp NEC Display Solutions Europe, стартовали продажи линейки широкоформатных дисплеев MESSAGE. Они были представлены на выставке ISE 2020 и должны были поступить в продажу в конце 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 сроки были сдвинуты, поэтому данные решения стали доступны только сейчас.

Напомним, линейка состоит из трех серий: NEC MESSAGE Essential (ME), NEC MESSAGE Mainstream (M) и NEC MESSAGE Advanced (MA). Новые дисплеи обеспечивают полную гибкость, простоту использования и широкий спектр функций, который охватывает все возможные применения: от указателей и социальной рекламы до профессиональных вывесок в сфере розничной торговли и корпоративных приложений.

Благодаря разнообразным вариантам конфигураций и модульному дизайну дисплеев MESSAGE заказчики могут создать решение, которое будет соответствовать текущим бизнес-требованиям с возможностью адаптации под будущие потребности.

Серия ME предлагает функции профессионального уровня и высокую надежность, присущую всей продукции NEC. Благодаря привлекательной цене эти дисплеи продвигаеются в сферу Digital Signage. Дисплеи серии ME нацелены на компании с низким бюджетом — точки розничной торговли, рестораны быстрого питания, музеи и предприятия малого и среднего бизнеса, — поскольку их можно модернизировать до Digital Signage профессионального уровня своими силами, то есть без привлечения специалистов.

Дисплеи серии ME оснащены встроенным решением MediaPlayer с подключением по USB, так что их можно использовать для воспроизведения контента без дополнительной настройки. Это позволяет с легкостью и без помощи специалистов создавать, планировать и транслировать контент на цифровых экранах, поддерживая актуальность информации.

Возможность расположения дисплеев в горизонтальной или вертикальной ориентации, а также долгая непрерывная работа (до 16 часов) позволят точкам розничной торговли, ресторанам и компаниям малого бизнеса демонстрировать потенциальным клиентам динамическую рекламу и информационно-развлекательный контент и использовать все преимущества цифровых технологий.

Элегантный современный дизайн, возможность круглосуточной работы и антибликовое покрытие для удобства просмотра при ярком освещении — все это преимущества профессиональных дисплеев серии M для демонстрации корпоративного контента, доступные заказчикам по привлекательной цене. Повышенная производительность позволяет использовать их в конференц-залах, а также в качестве экранов для показа информационно-развлекательного контента в точках розничной торговли и даже в сфере образования.

Дополнительное решение NEC MediaPlayer или более производительный вычислительный модуль Intel Smart Display Module позволят создавать и воспроизводить контент любого типа в режиме реального времени. Дисплеи серии M — это, многофункциональное и стильное решение для демонстрации рекламы и информационно-развлекательного контента, а также визуализации данных в конференц-залах.

Дисплеи серии MA с усовершенствованным набором функций обеспечивают точную цветопередачу и реалистичную отрисовку графического контента. Экран с широкой цветовой гаммой, технология SpectraView и обработка сигнала 8K делают дисплеи серии MA подходящими для профессиональной демонстрации контента.

Благодаря встроенному SDM-разъему можно подключить дополнительные модульные устройства, повышающие производительность воспроизведения, а также позволяющие с создавать контент. Встроенный усилитель звука, технология разделения экрана на четыре части, а также широкий спектр возможностей подключения, включая видеовыход, делают дисплеи серии MA универсальным решением для демонстрации корпоративного контента, для точек розничной торговли премиум-класса, а также для систем видеонаблюдения.

Мартин Лиенау, менеджер линейки широкоформатных дисплеев компании Sharp NEC Display Solutions Europe, считает: «Выбирая цифровые табло, заказчики обращают внимание на гибкость, легкость управления и удобство интеграции решения в существующую систему. Дисплеи NEC MESSAGE отличаются современным дизайном, который органично впишется в любую коммерческую или корпоративную среду. Вне зависимости от сценария использования дисплеи линейки MESSAGE обладают всеми необходимыми функциями профессионального уровня. Эти дисплеи надежны и позволяют заказчикам демонстрировать контент, выражающий их идею».

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