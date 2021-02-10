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На рынок вышли широкоформатные дисплеи Message от Sharp NEC Display Solutions

10 февраля 2021 г., 15:05
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На рынок вышли широкоформатные дисплеи MESSAGE от Sharp NEC Display Solutions

По сообщению компании Sharp NEC Display Solutions Europe, стартовали продажи линейки широкоформатных дисплеев MESSAGE. Они были представлены на выставке ISE 2020 и должны были поступить в продажу в конце 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 сроки были сдвинуты, поэтому данные решения стали доступны только сейчас.

Напомним, линейка состоит из трех серий: NEC MESSAGE Essential (ME), NEC MESSAGE Mainstream (M) и NEC MESSAGE Advanced (MA). Новые дисплеи обеспечивают полную гибкость, простоту использования и широкий спектр функций, который охватывает все возможные применения: от указателей и социальной рекламы до профессиональных вывесок в сфере розничной торговли и корпоративных приложений.

Благодаря разнообразным вариантам конфигураций и модульному дизайну дисплеев MESSAGE заказчики могут создать решение, которое будет соответствовать текущим бизнес-требованиям с возможностью адаптации под будущие потребности.

На рынок вышли широкоформатные дисплеи MESSAGE от Sharp NEC Display Solutions

Серия ME предлагает функции профессионального уровня и высокую надежность, присущую всей продукции NEC. Благодаря привлекательной цене эти дисплеи продвигаеются в сферу Digital Signage. Дисплеи серии ME нацелены на компании с низким бюджетом — точки розничной торговли, рестораны быстрого питания, музеи и предприятия малого и среднего бизнеса, — поскольку их можно модернизировать до Digital Signage профессионального уровня своими силами, то есть без привлечения специалистов.

Дисплеи серии ME оснащены встроенным решением MediaPlayer с подключением по USB, так что их можно использовать для воспроизведения контента без дополнительной настройки. Это позволяет с легкостью и без помощи специалистов создавать, планировать и транслировать контент на цифровых экранах, поддерживая актуальность информации.

Возможность расположения дисплеев в горизонтальной или вертикальной ориентации, а также долгая непрерывная работа (до 16 часов) позволят точкам розничной торговли, ресторанам и компаниям малого бизнеса демонстрировать потенциальным клиентам динамическую рекламу и информационно-развлекательный контент и использовать все преимущества цифровых технологий.

На рынок вышли широкоформатные дисплеи MESSAGE от Sharp NEC Display Solutions

Элегантный современный дизайн, возможность круглосуточной работы и антибликовое покрытие для удобства просмотра при ярком освещении — все это преимущества профессиональных дисплеев серии M для демонстрации корпоративного контента, доступные заказчикам по привлекательной цене. Повышенная производительность позволяет использовать их в конференц-залах, а также в качестве экранов для показа информационно-развлекательного контента в точках розничной торговли и даже в сфере образования.

Дополнительное решение NEC MediaPlayer или более производительный вычислительный модуль Intel Smart Display Module позволят создавать и воспроизводить контент любого типа в режиме реального времени. Дисплеи серии M — это, многофункциональное и стильное решение для демонстрации рекламы и информационно-развлекательного контента, а также визуализации данных в конференц-залах.

На рынок вышли широкоформатные дисплеи MESSAGE от Sharp NEC Display Solutions

Дисплеи серии MA с усовершенствованным набором функций обеспечивают точную цветопередачу и реалистичную отрисовку графического контента. Экран с широкой цветовой гаммой, технология SpectraView и обработка сигнала 8K делают дисплеи серии MA подходящими для профессиональной демонстрации контента.

Благодаря встроенному SDM-разъему можно подключить дополнительные модульные устройства, повышающие производительность воспроизведения, а также позволяющие с создавать контент. Встроенный усилитель звука, технология разделения экрана на четыре части, а также широкий спектр возможностей подключения, включая видеовыход, делают дисплеи серии MA универсальным решением для демонстрации корпоративного контента, для точек розничной торговли премиум-класса, а также для систем видеонаблюдения.

Мартин Лиенау, менеджер линейки широкоформатных дисплеев компании Sharp NEC Display Solutions Europe, считает: «Выбирая цифровые табло, заказчики обращают внимание на гибкость, легкость управления и удобство интеграции решения в существующую систему. Дисплеи NEC MESSAGE отличаются современным дизайном, который органично впишется в любую коммерческую или корпоративную среду. Вне зависимости от сценария использования дисплеи линейки MESSAGE обладают всеми необходимыми функциями профессионального уровня. Эти дисплеи надежны и позволяют заказчикам демонстрировать контент, выражающий их идею».

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