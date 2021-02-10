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Количество атак на RDP в 2020 г. увеличилось на 768%

10 февраля 2021 г., 14:25
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Компания Eset выпустила отчет о киберугрозах за IV квартал 2020 г. (PDF, EN). Согласно данным ее телеметрии, число атак на протокол удаленного рабочего стола (RDP) по сравнению с I кварталом 2020 г. выросло на 768% и составило 29 млрд. Среди других трендов четвертого квартала – увеличение количества вредоносных почтовых сообщений на тему Covid-19 и скачок атак на цепочки поставок.

«Общее число уникальных пользователей, подвергшихся атакам на RDP в 2020 г., превысило 770 тыс. При этом намечается тенденция к снижению подобной вредоносной активности, – рассказал руководитель группы исследователей Eset Роман Ковач. – По мере постепенного повышения глобального уровня безопасности при удаленной работе рост атак на RDP замедлится. Однако угрозы удаленному протоколу нельзя недооценивать, особенно из-за программ-вымогателей, которые обычно развертывают при помощи эксплойтов RDP. С их все более агрессивной тактикой они представляют большой риск как для частного, так и для государственного секторов экономики».

Основной темой вредоносных e-mail в конце прошедшего года стал Covid-19. Новости о появившихся в разных странах вакцинах дали возможность киберпреступникам расширить арсенал используемых приманок. Ожидается, что на волне массовой вакцинации по всему миру мошенники продолжат использовать данную тему в попытках обмануть пользователей через спам-сообщения.

В IV квартале 2020 г. наблюдался резкий скачок спланированных атак на цепочки поставок. Активность хакеров за три месяца была сравнима с аналогичными показателями, ранее фиксировавшимися за целый год. Среди наиболее активных группировок, участвовавших в атаках на цепочки поставок, киберспециалисты отметили XDSpy и Lazarus.

Количество атак на RDP в 2020 г. увеличилось на 768%

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