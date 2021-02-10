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«Магнитный графен» демонстрирует новый тип магнетизма

10 февраля 2021 г., 15:35
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«Магнитный графен» демонстрирует новый тип магнетизма

Группа исследователей во главе с представителями Кембриджского университета открыла новую форму магнетизма в так называемом магнитном графене — тиофосфате железа (FePS3) — которая может указать путь к достижению высокотемпературной сверхпроводимости.

В предыдущем исследовании было установлено, что этот материал превращается в металл при высоком давлении. Также было в общих чертах прояснено, как в результате такой трансформации меняются кристаллическая структура и расположение атомов в слоях этого 2D-материала. Теперь, используя алмазные наковальни для достижения сверхвысокого давления и нейтроны для зондирования магнетизма, авторы показали, что происходит с магнитным графеном во время перехода от изолятора к проводнику и в его нетрадиционное металлическое состояние.

Особенность этой металлической фазы, противоречащая предшествующим работам, заключается в том, что материал в ней сохраняет магнетизм, который, однако, приобретает другие формы, давая начало новым квантовым свойствам магнитного металла.

В статье, опубликованной журналом Physical Review X, предполагается, что такое сочетание проводящих и магнитных свойств может быть полезно для разработки новых технологий, таких как спинтроника, которые могут изменить способ обработки и хранения информации компьютерами. Авторы также надеются, что тщательный поиск среди материалов с особыми свойствами позволит в итоге получить тот же эффект без применения огромного давления.

Их дальнейшие планы в отношении магнитного графена, предусматривают продолжение поиска сверхпроводимости в этом уникальном материале.

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