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На полігоні кластера оборонних технологій Brave1 протестували 100 українських роботів

28 ноября 2024 г., 8:15

Виробники протестували евакуаційні медичні, логістичні та ударні платформи, а також мінувальників і роботів-камікадзе. Зокрема провели краш-тест розробок на складному рельєфі: з вибоїнами, загородженнями, поваленими деревами, трамплінами, піском, ровом з водою та під дією РЕБ.

Роботів також перевіряли на стійкість до води, швидкісні, гальмівні характеристики, рівень шуму та прохідність по важкому рельєфу.

Демонстрація в умовах, наближених до бойових, – обов’язковий етап у житті розробки. Завдяки полігонам виробники розуміють, що треба покращити, щоб під час бойового використання не було сюрпризів.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

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