SpaceX отримала умовний дозвіл на стільниковий зв'язок через Starlink

27 ноября 2024 г., 17:35

Як повідомляє Bloomberg, американські регулятори дали зелене світло деяким планам SpaceX щодо доповнення мобільної мережі T-Mobile US за допомогою своїх супутників Starlink.

У вівторок Федеральна комісія зі зв'язку США надала SpaceX дозвіл на надання певного покриття для споживчих мобільних телефонів. Мова про можливості прямого зв'язку, коли супутникові послуги будуть вбудовані в більш традиційні мобільні мережі.

SpaceX співпрацює з T-Mobile US, щоб досягти мобільних телефонів клієнтів у мертвих зонах за допомогою своєї зростаючої системи Starlink, яка налічує вже понад 6700 супутників на орбіті.

Як зазначається, нові телефони, як правило, мають можливість працювати як у традиційних наземних, так і в супутникових мережах, але можливості супутникового зв'язку ще не отримали широкого комерційного застосування.

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