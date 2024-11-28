З моменту запуску Snapdragon X реалізовано лише 720 тис ноутбуків - менше 0,8% від глобальних продаж

28 ноября 2024 г., 9:35

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TechRadar, посилаючись на звіт Canalys, зазначає про дуже обмежене проникнення на ринок Qualcomm Snapdragon X у першому повному кварталі з моменту запуску платформи, оскільки загальний обсяг продажів склав менше 720 000 одиниць.

Ця цифра становить менше 0,8% від загальної кількості ПК, відвантажених у всьому світі за ІІІ кв., що еквівалентно менш ніж одному з кожних поставлених 125 пристроїв.

Незважаючи на помітне послідовне зростання на 180% в третьому кварталі 2024 року в порівнянні з попереднім, серія Snapdragon X залишається невеликим сегментом більш широкого ринку Windows, захоплюючи менше 1,5% екосистеми.

Microsoft та інші популярні бренди вже перевели деякі пристрої на платформу Snapdragon X, однак ринок цих пристроїв залишається нішевим, навіть незважаючи на те, що Qualcomm просувається вперед з інтеграцією в більшу кількість споживчих і бізнес-пристроїв.

«Найбільшим постачальником систем на базі Snapdragon X стала компанія Microsoft, яка перевела більшу частину своєї лінійки Surface на цю платформу. Далі йде Dell, яка досить активно впроваджує нову платформу з точки зору кількості SKU. За нею йдуть HP, Lenovo, Acer і Asus (всі чотири зі схожими обсягами)», зазначають у Canalys.

Qualcomm стикається з жорсткою конкуренцією з боку AMD, Intel та Apple.

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