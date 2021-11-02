Ожидаем на конференции NVIDIA GTC 9 ноября масштабные анонсы от Дженсена Хуанга

2 ноября 2021 г., 15:26





На следующей неделе с 8 по 11 ноября будет походить масштабная конференция NVIDIA GTC.

На мероприятии состоится выступление CEO NVIDIA Дженсена Хуанга, которое пройдет 9 ноября в 10.00 по киевскому времени.

Как сообщается, Дженсен представит главные разработки компании, которые призваны помогать решению самых актуальных задач в сфере ИИ, робототехники, графики, ускоренных вычислений и других областях, определяющих развитие современных технологий.

Вы можете добавить напоминание о трансляции в свой календарь, чтобы не пропустить событие.

После выступления Дженсена Хуанга участники конференции могут посетить бесплатные сессии на GTC, чтобы узнать об анонсированных технологиях более детально.

Регистрация для просмотра сессий по ссылке. Для просмотра выступления Дженсена регистрация не нужна.

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