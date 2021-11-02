 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 42 (1286)

24.10 - 31.10

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Ожидаем на конференции NVIDIA GTC 9 ноября масштабные анонсы от Дженсена Хуанга

2 ноября 2021 г., 15:26

На конференции NVIDIA GTC 9 ноября Дженсен Хуанг сделает масштабные анонсы


На следующей неделе с 8 по 11 ноября будет походить масштабная конференция NVIDIA GTC.

 

На мероприятии состоится выступление CEO NVIDIA Дженсена Хуанга, которое пройдет 9 ноября в 10.00 по киевскому времени.

 

Как сообщается, Дженсен представит главные разработки компании, которые призваны помогать решению самых актуальных задач в сфере ИИ, робототехники, графики, ускоренных вычислений и других областях, определяющих развитие современных технологий. 

 

Вы можете добавить напоминание о трансляции в свой календарь, чтобы не пропустить событие.

 

После выступления Дженсена Хуанга участники конференции могут посетить бесплатные сессии на GTC, чтобы узнать об анонсированных технологиях более детально.

 

Регистрация для просмотра сессий по ссылке. Для просмотра выступления Дженсена регистрация не нужна.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  