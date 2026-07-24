ЗСУ розробляють закриту систему «Марічка» для прискорення ухвалення бойових рішень

24 июля 2026 г., 8:25

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Центральний науково-дослідний інститут Збройних сил України презентував закриту інтелектуально-інформаційну систему «Марічка», розроблену для військових командирів. Про це повідомило видання Суспільне Новини з посиланням на брифінг начальника інституту Юрія Клята.

За словами очільника інституту, за чинними нормативами командири полків чи бригад витрачають від 6 до 12 годин на опрацювання близько 20 документів для ухвалення рішення. Нова українська AI-система дозволить скоротити цей час до кількох хвилин. Система, за аналогом ChatGPT, дає змогу централізовано зібрати інформацію, розрахувати співвідношення бойових потенціалів і змоделювати можливі варіанти дій, як зазначив Юрій Клят. Він також підкреслив, що кінцеве рішення в усіх випадках залишатиметься за командиром.

Нова розробка забезпечує автоматичний збір, обробку та верифікацію даних, а також розрахунок співвідношення сил, засобів, необхідних ресурсів та потенційних втрат. Крім того, система здатна моделювати оперативну обстановку на інтерактивній мапі та оперативно інформувати про будь-які зміни на полі бою.

Наразі розробка пройшла успішне випробування на тестових даних. Надалі фахівці планують захистити канали зв'язку та завантажити в систему документи з грифами «Для службового користування» та «Таємно» з подальшим переходом до вищих рівнів секретності. Точні технічні характеристики розробки з міркувань безпеки не розголошуються. Систему створюють для підвищення ефективності роботи командних пунктів рівня бригади, армійського корпусу та угруповання військ.

Як відмітив заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, елементи AI вже інтегровані в українські дрони та системи управління зброєю і радарами. Впровадження єдиної аналітичної системи дасть змогу кардинально прискорити обробку інформації та процес управління військами й вогневим ураженням безпосередньо на полі бою.

Головним викликом під час подальшої імплементації платформи стане забезпечення абсолютного кіберзахисту каналів зв'язку та бази даних, особливо після завантаження документів із високими грифами секретності. Крім того, ключовим завданням для розробників залишається верифікація алгоритмів задля уникнення помилок та викривлень при моделюванні бойових сценаріїв, адже остаточна відповідальність за ухвалені рішення покладається безпосередньо на командира.

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