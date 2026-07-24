Як дев'ятирічна ставка на пам'ять DRAM перетворила CXMT на глобального гравця

24 июля 2026 г., 11:45

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Майбутній публічний дебют компанії ChangXin Memory Technologies (CXMT) на Шанхайській фондовій біржі стане ключовою віхою для китайської моделі державного венчурного інвестування.

Як повідомляє Reuters, напередодні виходу на ринок найбільший у Китаї виробник чипів пам'яті залучив 8,6 млрд дол. у межах IPO, яке стало найбільшим первинним розміщенням акцій в Азії з початку року.

Головним беніфіціаром успіху компанії стало місто Хефей, адміністративний центр східної провінції Аньхой. У 2016 році місцева влада заснувала CXMT із початковим капіталом усього в 10 млн юанів (1,5 млн дол.). За майже десять років стрімкого розвитку та дев'яти раундів приватного фінансування частка пов'язаних із містом інвесторів сягнула 36,8%. За ціною IPO цей пакет оцінюється приблизно в 213 млрд юанів (31,5 млрд дол.), що більш ніж удвічі перевищує всі річні доходи бюджету Хефея за 2025 рік. Загалом державні та регіональні фонди Китаю контролюють близько половини акцій компанії.

CXMT займає четверте місце у світі з виробництва DRAM після SK Hynix, Samsung Electronics та Micron. Розвиток власних потужностей із випуску високошвидкісної пам'яті є стратегічним пріоритетом для Пекіна, оскільки передові AI-процесори вимагають значних обсягів DRAM, а наявність внутрішнього постачальника знижує залежність від іноземних виробників в умовах експортних обмежень з боку США. Засновником компанії є випускник Цінхуа Чжу Їмін (Zhu Yiming), який повернувся з США для розбудови напівпровідникової індустрії Китаю.

«Це IPO об'єднує кілька цілей уряду, включаючи агресивне просування AI та передових технологій, а також розвиток ринку капіталу», як зазначив професор Корнелльського університету Есвар Прасад (Eswar Prasad). Водночас економісти зауважують, що, попри технологічний прорив та високу прибутковість для державних фондів, капіталомісткий напівпровідниковий сектор створює відносно мало робочих місць, тому отримані коди реінвестуватимуть у нові стратегічні галузі замість стимулювання внутрішнього споживання громадян.

Вихід CXMT на публічний ринок демонструє високу ефективність китайської моделі «держави як венчурного капіталіста» (state-as-venture-capitalist) на прикладі так званої «моделі Хефея». Тривалі державні субсидії та готовність муніципальних фондів покривати збитки протягом багатьох років дозволили створити національного чемпіона у високотехнологічному секторі. Успіх CXMT зміцнює впевненість Пекіна у правильності обраної стратегії прямих державних інвестицій для досягнення самодостатності в критичних технологіях.

Разом із тим, приклад CXMT висвітлює структурний дисбаланс у китайській економіці. Державне стимулювання напівпровідникової галузі та технологій штучного інтелекту дозволяє нарощувати експортний потенціал і промислове виробництво, однак майже не впливає на зростання доходів домогосподарств чи рівень зайнятості. Надмірне фокусування капіталу на стратегічних технологіях для протистояння зі США створює ризик перегріву окремих галузей, залишаючи загальне споживче середовище країни під тиском.

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