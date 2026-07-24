GigaTrans модернізувала захищений L2-канал для ProFIX Group

24 июля 2026 г., 12:25

0

Tweet

ProFIX Group та телеком-оператор GigaTrans завершили черговий етап модернізації захищеного L2-каналу, через який банки підключаються до Swift Service Bureau у Варшаві. Оновлення знизило затримку передачі даних і підвищило стабільність роботи із сервісами Swift.





Через Swift проходять міжнародні платежі банків, тому будь-який збій підключення напряму зупиняє операційну роботу. Якщо для цього використовувати звичайний інтернет, трафік рухається через публічну мережу і стає вразливим до DDoS-атак, перехоплення або підміни маршруту.





L2-канал усуває цю вразливість на рівні архітектури. Він працює на канальному рівні мережевої моделі без використання IP-адрес, тому трафік фізично ізольований від публічного інтернету. Атака на рівні маршрутизації в такому випадку неможлива, тому що вона не має точки входу.





На практиці підключення через L2-канал дає банкам гарантований SLA, незалежність від якості інтернету та транзитних провайдерів, захист від DDoS-атак на рівні мережевої архітектури, прогнозовану швидкість передачі даних і технічну підтримку в режимі 24/7.

Рішення впроваджує ProFIX Group — технологічний партнер НБУ, який понад 20 років забезпечує банкам підключення та роботу в мережі Swift.





Нагадаємо, ProFIX Group – це провідна компанія, яка надає ІТ-рішення та послуги для фінансового сектору. Серед клієнтів компанії понад 250 банків та інших фінансових установ у 50+ країнах.

ProFIX Group працює в таких сферах: надання повного спектру продуктів та послуг Swift, інтеграція сервісу Visa Direct Account & Wallet, підключення та послуги MoneyGram, фінтех-інновації, рішення для грошових переказів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI