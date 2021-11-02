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Cisco совместно с Bang & Olufsen анонсировал люксовую бизнес-гарнитуру

2 ноября 2021 г., 14:45
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Cisco совместно с Bang & Olufsen анонсировал люксовую бизнес-гарнитуру

В гибридной трудовой сфере растет потребность в высококачественных многофункциональных гарнитурах: здесь и необходимость устранить фоновый шум во время участия в совещании из дома, и необходимость сосредоточиться на телефонном разговоре в офисе, и желание послушать музыку в дороге. Bang & Olufsen и Cisco совместно анонсировали бизнес-гарнитуру класса люкс Bang & Olufsen Cisco 980, удовлетворяющую требованиям как профессионального, так и повседневного использования.

  • Bluetooth 5.1, интеграция с Webex, голосовые подсказки и удобные кнопки управления, позволяющие быстро отключить микрофон, ответить и завершить вызов;
  • Первоклассные акустические и аудиотехнологии повышают качество вызовов, совещаний, музыки и видео; микрофонные массивы с изменяемой диаграммой направленности создают эффект виртуальной микрофонной стойки и в сочетании с активным шумоподавлением усиливают эффект присутствия. Глубокое звучание создает ощущение присутствия, а превосходное шумоподавление позволяет не отвлекаться от решаемой задачи;
  • Безопасность и управляемость корпоративного класса. ИТ-администратор имеет возможность в реальном времени с единой платформы просматривать аналитику функционирования Bang & Olufsen Cisco 980. Также предусмотрена аппаратная и программная защита для обеспечения безопасности.

Cisco совместно с Bang & Olufsen анонсировал люксовую бизнес-гарнитуру

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