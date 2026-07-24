IBM звітує про 17,2 млрд дол. виторгу за другий квартал та коригує річний прогноз

24 июля 2026 г., 17:26

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Компанія IBM опублікувала фінансові результати за другий квартал 2026 року, зафіксувавши загальний виторг у розмірі 17,2 млрд дол., що на 1% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.





Чистий операційний грошовий потік за перше півріччя сягнув 7,8 млрд дол., а вільний грошовий потік (Free Cash Flow) склав 4,8 млрд дол. (на рівні минулого року).





Попри зростання прибутковості та розширення операційної маржі до 19,2%, підсумковий виторг виявився нижчим за початкові очікування аналітиків через відтермінування підписання низки великих контрактів наприкінці кварталу. На тлі цього керівництво IBM відкоригувало річний прогноз зростання виторгу до 4–5%. Операційний розводнений прибуток на акцію (EPS) зріс на 5% і склав 2,93 дол.





Підрозділ Software виступив головним драйвером зростання, згенерувавши 7,8 млрд дол. виторгу, що на 5% більше порівняно з торішнім показником. Усередині сегмента виторг напряму гібридних хмарних рішень Red Hat прискорив зростання до 11%, напрямок аналітики даних зріс на 18–19%, а автоматизації — на 3–4%. Водночас виторг від обробки транзакцій скоротився на 8–9%.





Сегмент Consulting показав стабільний результат із виторгом у 5,3 млрд дол., що відповідає рівню минулого року (зростання на 1% при фіксованому валютному курсі). Напрямки стратегії, технологій та інтелектуальних операцій продемонстрували незначне позитивне динамічне відхилення.





Підрозділ Infrastructure зафіксував падіння виторгу на 7% — до 3,8 млрд дол. Основною причиною стало скорочення доходів від мейнфреймів IBM Z на 42% у зв'язку з завершенням активної фази оновлення систем попереднього покоління. Разом із тим напрямок розподіленої інфраструктури показав рекордне зростання на 37%.





Фінансовий директор IBM Джеймс Кавано (James Kavanaugh) підкреслив, що незважаючи на стримуючі фактори з боку виторгу наприкінці другого кварталу, компанія продовжила фокусуватися на фундаментальних показниках бізнесу, включаючи підвищення продуктивності, зміцнення портфеля рішень та генерацію вільного грошового потоку. Головний виконавчий директор IBM Арвінд Крішна (Arvind Krishna) зауважив, що частина відтермінованих угод не була втрачена і клієнти продовжують перерозподіляти капітальні витрати на користь AI-інфраструктури та хмарних платформ.





Фінансові результати IBM за другий квартал 2026 року демонструють складну трансформацію бізнес-моделі корпорації. Переміщення фокусу з традиційного апаратного забезпечення на програмні рішення та гібридні хмари створює більш прогнозований потік високоморганічного виторгу, де платформі Red Hat належить ключова роль. Двозначне зростання продуктів Red Hat та напряму Data свідчить про збереження високої зацікавленості корпоративного сектору в інтеграції систем AI та автоматизації бізнес-процесів.





Водночас тимчасове просідання інфраструктурного сегмента наочно ілюструє циклічність ринку мейнфреймів та зміну пріоритетів корпоративних IT-бюджетів. Перенесення термінів укладання угод на тлі перерозподілу видатків клієнтів на користь обчислювальних потужностей для AI вимагатиме від IBM гнучкості в продажах. Здатність корпорації підтримувати маржинальність та досягати цільових показників вільного грошового потоку за умов коливання попиту залишається головним чинником її фінансової стійкості.

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