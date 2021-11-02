ELKO Ukraine починає дистриб'юцію споживчої лінійки рішень Synology

2 ноября 2021 г., 16:10

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Дистриб'ютор ІТ-продуктів та комплексних рішень ELKO Ukraine розширипортфель продукції компанії Synology, виробника апаратних та програмних рішень для NAS. Тепер ELKO Ukraine, окрім корпоративної лінійки, постачає своїм партнерам і продукти для сегментів SOHO та SMB.



Як повидомляеться, асортимент рішень ELKO Ukraine поповнено наступними серіями продуктів компанії Synology:

Серія XS+/XS – високопродуктивні рішення для зберігання даних компаній, розроблені для забезпечення надійності.

Серія Plus: рішення для прискорення процесів керування даними завдяки розширеним можливостям захисту та керування даними.

Серія Value: рішення для приватної хмари, що забезпечують просте управління, безпечний обмін даними та багато іншого.

Серія J: прості засоби керування та спільного використання даних.

Пидкреслюеться, що відмінними рисами споживчої лінійки рішень Synology є простота, надійність, функціональні можливості та економічність.



«Розширення товарного портфеля ELKO Ukraine настільними рішеннями Synology відкриває перед нашими партнерами можливість отримувати весь спектр продукції виробника з одних рук, оптимізуючи свої бізнес-процеси та бюджетну складову», заявив Євгеній Бобруйко, продакт-менеджер напряму «Сервери та системи зберігання даних» ELKO Ukraine.



«В особі компанії ELKO ми бачимо активного та компетентного Value Added дистриб'ютора, тому впевнені, що розширення контракту щодо асортименту пристроїв не тільки покращить пропозицію та конкуренцію на ринку, а й збільшить покриття та впізнаваність бренду Synology на території України. Від цієї угоди виграють як партнери, так і кінцеві користувачі», видмитив Ростислав Фрідман, менеджер з продуктів компании Synology.

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