4 июля 2024 г., 8:05

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на фронті вже понад рік працюють 30 роботів Vepr від учасників кластера Brave1

Vepr - універсальний робот, який технологічно підсилює військових і водночас зберігає їхні життя. Vepr може:

• евакуйовувати поранених бійців з поля бою

• підвозити боєприпаси та провізію на позиції

• дистанційно мінувати

• дистанційно розміновувати

Також Vepr можна використовувати для навчання снайперів. Військові встановлюють на підйомник мішень, робот рухається, зупиняється в різних точках, а снайпер намагається влучити в ціль.

Роботом можна не тільки дистанційно керувати, він також може їздити автономно — за заданими координатами. У всіх випадках оператор перебуває в безпеці за кілька кілометрів, а робот дистанційно виконує завдання.

«Продовжуємо розвивати український defense tech. Якщо також маєте унікальну розробку, корисну Силам оборони, долучайтеся до Brave1. Оборонний кластер активно працює над розвитком української екосистеми оборонних інновацій, щоб посилювати нашу Армію на фронті та в тилу», зазначив Михайло Федоров.

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