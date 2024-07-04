IBM та Microsoft співпрацюють у напрямку безпеки у хмарах

4 июля 2024 г., 9:35

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IBM та Microsoft оголосили про посилення співпраці у сфері кібербезпеки, щоб допомогти клієнтам спростити та модернізувати свої операції з безпеки, а також керувати та захищати свої гібридні хмарні облікові дані.

Оскільки організації впроваджують гібридні хмарні технології та штучний інтелект для стимулювання інновацій, їм потрібні передові засоби безпеки для захисту своїх найцінніших даних. Зазначається, що поєднуючи провідні в галузі послуги IBM Consulting з кібербезпеки з комплексним портфелем технологій безпеки Microsoft, обидві компанії надають клієнтам інструменти та експертизу. Все що необхідно для спрощення та модернізації їхніх наскрізних операцій з безпеки, використання можливостей хмарних технологій, захисту даних та стимулювання зростання бізнесу.

«Щоб успішно орієнтуватися в цифровому ландшафті, який постійно розвивається і стає дедалі складнішим, безпека більше не може бути другорядним питанням - вона повинна бути фундаментальною частиною основної діяльності кожної організації, - зазначає Марк Хьюз (Mark Hughes), глобальний керуючий партнер з питань кібербезпеки в IBM Consulting. - Наша співпраця з Microsoft надає клієнтам спрощений, ефективний та економічно вигідний підхід до захисту хмарних робочих навантажень та ефективного управління розповсюдженням загроз, з якими організації стикаються на постійній основі».

Послуга IBM Threat Detection and Response (TDR) Cloud Native об’єднує Microsoft Sentinel, Microsoft Defender XDR і Microsoft Defender for Cloud з технологіями безпеки на основі штучного інтелекту, які лежать в основі послуги IBM TDR Cloud Native, щоб допомогти прискорити виявлення загроз і реагування на них для клієнтів.

В рамках цієї послуги глобальна команда аналітиків з безпеки IBM Consulting забезпечує цілодобовий моніторинг, розслідування та автоматизоване усунення загроз у гібридних хмарних середовищах клієнтів. IBM Consulting також може допомогти клієнтам трансформувати їхні операції з безпеки, щоб максимізувати цінність комплексних рішень Microsoft для забезпечення безпеки.

Завдяки використанню повного спектру рішень безпеки Microsoft, сервіс TDR Cloud Native ефективно захищає хмарні середовища Microsoft для клієнтів. Завдяки тісній інтеграції з платформою Microsoft Security сервіс отримав статус перевіреного рішення Microsoft MXDR.

Хмарні облікові данні стають дедалі важливішим наріжним каменем кіберстратегії будь-якої організації, але це ускладнюється широким спектром доступних інструментів, послуг і підходів. Щоб допомогти клієнтам орієнтуватися в цьому складному середовищі, IBM Consulting та Microsoft спільно розробили комплексне рішення, яке базується на основі набору інструментів Microsoft Entra і доповнюється засобами автоматизації, прискорювачами та знаннями IBM у цій галузі. Рішення покликане захистити хмарні технології, а також оптимізувати ландшафт ідентичностей і витрати, пов’язані з експлуатацією численних інструментів і служб ідентифікації, в результаті чого клієнти отримують більш оптимізовані, економічно ефективні та безпечні послуги.

«Оскільки цифрова трансформація прискорюється в кожній галузі, організаціям потрібен комплексний, уніфікований підхід до хмарної безпеки, який захищає все підприємство від чіпа до хмари, - підкреслив Алім Раяні (Alym Rayani), віце-президент з маркетингу безпеки в Microsoft. - Наше партнерство з IBM Consulting полегшує клієнтам безпечне використання можливостей хмарних технологій та штучного інтелекту для впровадження бізнес-інновацій».

Співпраця IBM Consulting та Microsoft ґрунтується на багаторічній історії спільної розробки та постачання хмарних рішень і рішень для забезпечення безпеки корпоративного класу. Партнери інвестують у спільні ініціативи з виведення на ринок та програми перекваліфікації, щоб підтримати нові пропозиції та допомогти клієнтам вивести безпеку на перший план у їхніх подорожах до хмарних технологій та штучного інтелекту. Так, 1300 сертифікованих спеціалістів IBM Consulting з питань безпеки пройшли навчання з інтеграції інструментів безпеки на базі Microsoft, зокрема пакета Microsoft Defender і служб, у складні хмарні середовища та ландшафти додатків клієнтів.

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