IBM та Microsoft співпрацюють у напрямку безпеки у хмарах

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Оскільки організації впроваджують гібридні хмарні технології та штучний інтелект для стимулювання інновацій, їм потрібні передові засоби безпеки для захисту своїх найцінніших даних. Зазначається, що поєднуючи провідні в галузі послуги IBM Consulting з кібербезпеки з комплексним портфелем технологій безпеки Microsoft, обидві компанії надають клієнтам інструменти та експертизу. Все що необхідно для спрощення та модернізації їхніх наскрізних операцій з безпеки, використання можливостей хмарних технологій, захисту даних та стимулювання зростання бізнесу.
«Щоб успішно орієнтуватися в цифровому ландшафті, який постійно розвивається і стає дедалі складнішим, безпека більше не може бути другорядним питанням - вона повинна бути фундаментальною частиною основної діяльності кожної організації, - зазначає Марк Хьюз (Mark Hughes), глобальний керуючий партнер з питань кібербезпеки в IBM Consulting. - Наша співпраця з Microsoft надає клієнтам спрощений, ефективний та економічно вигідний підхід до захисту хмарних робочих навантажень та ефективного управління розповсюдженням загроз, з якими організації стикаються на постійній основі».
Послуга IBM Threat Detection and Response (TDR) Cloud Native об’єднує Microsoft Sentinel, Microsoft Defender XDR і Microsoft Defender for Cloud з технологіями безпеки на основі штучного інтелекту, які лежать в основі послуги IBM TDR Cloud Native, щоб допомогти прискорити виявлення загроз і реагування на них для клієнтів.
В рамках цієї послуги глобальна команда аналітиків з безпеки IBM Consulting забезпечує цілодобовий моніторинг, розслідування та автоматизоване усунення загроз у гібридних хмарних середовищах клієнтів. IBM Consulting також може допомогти клієнтам трансформувати їхні операції з безпеки, щоб максимізувати цінність комплексних рішень Microsoft для забезпечення безпеки.
Завдяки використанню повного спектру рішень безпеки Microsoft, сервіс TDR Cloud Native ефективно захищає хмарні середовища Microsoft для клієнтів. Завдяки тісній інтеграції з платформою Microsoft Security сервіс отримав статус перевіреного рішення Microsoft MXDR.
Хмарні облікові данні стають дедалі важливішим наріжним каменем кіберстратегії будь-якої організації, але це ускладнюється широким спектром доступних інструментів, послуг і підходів. Щоб допомогти клієнтам орієнтуватися в цьому складному середовищі, IBM Consulting та Microsoft спільно розробили комплексне рішення, яке базується на основі набору інструментів Microsoft Entra і доповнюється засобами автоматизації, прискорювачами та знаннями IBM у цій галузі. Рішення покликане захистити хмарні технології, а також оптимізувати ландшафт ідентичностей і витрати, пов’язані з експлуатацією численних інструментів і служб ідентифікації, в результаті чого клієнти отримують більш оптимізовані, економічно ефективні та безпечні послуги.
«Оскільки цифрова трансформація прискорюється в кожній галузі, організаціям потрібен комплексний, уніфікований підхід до хмарної безпеки, який захищає все підприємство від чіпа до хмари, - підкреслив Алім Раяні (Alym Rayani), віце-президент з маркетингу безпеки в Microsoft. - Наше партнерство з IBM Consulting полегшує клієнтам безпечне використання можливостей хмарних технологій та штучного інтелекту для впровадження бізнес-інновацій».
Співпраця IBM Consulting та Microsoft ґрунтується на багаторічній історії спільної розробки та постачання хмарних рішень і рішень для забезпечення безпеки корпоративного класу. Партнери інвестують у спільні ініціативи з виведення на ринок та програми перекваліфікації, щоб підтримати нові пропозиції та допомогти клієнтам вивести безпеку на перший план у їхніх подорожах до хмарних технологій та штучного інтелекту. Так, 1300 сертифікованих спеціалістів IBM Consulting з питань безпеки пройшли навчання з інтеграції інструментів безпеки на базі Microsoft, зокрема пакета Microsoft Defender і служб, у складні хмарні середовища та ландшафти додатків клієнтів.
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