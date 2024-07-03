Kioxia представила 2 Тб QLC флеш-пам'ять - чип з найвищої в галузі ємністтю

3 июля 2024 г., 17:25

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Корпорація Kioxia проінформувала про початок поставок зразків пам'яті QLC (Quad-Level-Cell) ємністю 2 Тб з технологією флеш-пам'яті BiCS FLASH 3D восьмого покоління.

Зазначається, що анонсований чип має найвищу в галузі ємність.

Також підкреслюється, що завдяки новітній технології BiCS FLASH компанія Kioxia досягла вертикального та горизонтального масштабування мікросхем пам'яті завдяки запатентованим процесам та інноваційним архітектурам. Крім того, компанія впровадила технологію CBA (CMOS безпосередньо пов'язана з масивом), яка дозволяє створювати пристрої з більш високою щільністю і провідною в галузі швидкістю інтерфейсу 3,6 Гбіт/с. Разом ці передові технології застосовані при створенні 2 Тб QLC, що дозволило отримати пристрій пам'яті найвищої в галузі ємності.

Пристрій QLC ємністю 2 Тб має приблизно в 2,3 рази вищу бітову щільність і приблизно на 70% вищу енергоефективність при записі, ніж поточний пристрій QLC п'ятого покоління Kioxia. Завдяки архітектурі з 16-ма кристалами в одному корпусі новітній пристрій QLC досягає найкращої в галузі ємності 4 ТБ. Він доступний у зменшеному корпусі розміром 11,5 x 13,5 мм і висотою 1,5 мм.

На додаток до 2 ТБ QLC, Kioxia також додала до свого портфоліо пристрої пам'яті QLC 1 ТБ. У порівнянні з оптимізованим за ємністю накопичувачем QLC ємністю 2 Тб, оптимізований за продуктивністю накопичувач QLC ємністю 1 Тб пропонує приблизно на 30% вищу швидкість послідовного запису і приблизно на 15% меншу затримку при зчитуванні.

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