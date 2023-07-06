Китай випустив свою «першу» ОС на базі Linux з середовищем робочого столу UKUI

6 июля 2023 г., 17:25

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Китай випустив свою "першу" власну операційну систему з відкритим вихідним кодом для настільних комп'ютерів під назвою OpenKylin , повідомляє державне медіа

CGTN.

Випущений у середу стабільний реліз ОС засновано на Linux. Наголошується, що ця китайська версія була створена спільнотою з близько 4000 розробників і використовується в космічній програмі та таких галузях, як фінанси та енергетика, додали вони.

Спільнота розробників також випустила середовище робочого столу UKUI OpenKylin 1.0. Систему постачають із попередньо встановленими програмами, включно з офісним пакетом WPS та браузером Firefox.

Начебто OpenKylin можна встановити, як на комп'ютерах з чипами x86, так і Arm та RISC-V.

Крім того, пишуть, що OpenKylin має штатні емулятори, які дають змогу запускати додатки для Windows та Android.

Минулого року обсяг китайського ринку операційних систем становив 15,5 млрд юанів (2,1 млрд дол.), повідомляє Reuters з посиланням на галузевий звіт.

Розробка операційної системи, незалежної від пропрієтарних американських технологій, була важливою метою для китайської технологічної індустрії в останні роки для Китаю.

Як пише Reuters, найбільшим лобістом нової ОС є Китайська група реагування на кібернетичні надзвичайні ситуації в промислових системах управління, що знаходиться у підпорядкуванні міністерства промисловості та інформаційних технологій.

Також повідомляється, що більше десятка китайських компаній намагаються розробити операційні системи, які могли б замінити операційні системи Windows від Microsoft і MacOS від Apple.

Одна з таких компаній, UnionTech Software Technology, розробляє те, що вона називає "операційною системою Unity".

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