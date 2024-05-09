Новий флагман Huawei використовує ще більше китайських компонент, ніж попередня модель

9 мая 2024 г., 15:25

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Як зазначають фахівці iFixit, в останньому флагманському смартфоні Huawei використовується більше компонент від китайських постачальників, зокрема новий чіп пам'яті та вдосконалений процесор.

Як зазначає агентство Reuters, це свідчить про прогрес Китаю на шляху до технологічної самодостатності.

Сервісна структура з ремонту техніки iFixit та консалтингова компанія TechSearch International дослідили для Reuters склад смартфону Huawei Pura 70 Pro від Technologies. Серед іншого виявлено, що чипи пам'яті NAND, ймовірно, були упаковані власним підрозділом китайського виробника, компанією HiSilicon.

За відродженням Huawei на ринку смартфонів високого рівня після чотирьох років санкцій США широко спостерігають як конкуренти, так і американські політики, оскільки це стало символом зростаючих торговельних суперечностей між США та Китаєм і прагнення останньої до технологічної самодостатності.

Також виявлено, що телефони Pura 70 працюють на вдосконаленому процесорному чіпсеті виробництва Huawei під назвою Kirin 9010, який, ймовірно, є лише дещо вдосконаленою версією процесора, що використовується в серії Huawei Mate 60.

"Хоча ми не можемо назвати точний відсоток, ми б сказали, що використання внутрішніх компонентів є високим, і, безумовно, вищим, ніж у Mate 60, - зазначив Шахрам Мохтарі, провідний технічний спеціаліст iFixit. - Мова йде про самодостатність, майжевсе, що ви бачите, коли відкриваєте смартфон зроблено китайськими виробниками».

Huawei випустила чотири моделі смартфонів Pura 70's наприкінці квітня, і серія швидко розійшлася. Аналітики кажуть, що компанія, ймовірно, відвоює більшу частку ринку у Apple, в той час як політики у Вашингтоні ставлять під сумнів ефективність американських обмежень щодо гіганта з Піднебесної.

Попередній аналіз Mate 60, проведений такими фірмами, як TechInsights у серпні минулого року, показав, що в телефоні використовуються мікросхеми пам'яті DRAM і NAND виробництва SK Hynix. Південнокорейська компанія заявила, що на той час вона більше вже не вела бізнес з Huawei, і аналітики вважають, що чипи, ймовірно, були зі складських запасів.

Pura 70 все ще містить мікросхему DRAM виробництва SK Hynix, виявили iFixit і TechSearch, але флеш-пам'ять NAND, швидше за все, цього разу була упакована підрозділом Huawei HiSilicon і складалася з матриць NAND ємністю 1 терабіт кожна.

Однак дослідники не змогли точно визначити виробника пластини, оскільки маркування на матриці NAND було незнайомим, додали вони. Але в iFixit вважають, що HiSilicon могла виготовити і контролер пам'яті.

SK Hynix підтвердила, що "суворо дотримується відповідної політики з моменту оголошення обмежень проти Huawei, а також призупинила будь-які транзакції з цією компанією з того часу".

Аналіз процесора, який використовується в Pura 70 Pro, проведений IFixit і TechSearch, також свідчить про те, що за місяці, що минули з моменту запуску серії Mate 60, Huawei, можливо, лише поступово вдосконалювала свою здатність виробляти вдосконалений чип разом з китайськими партнерами.

Процесор схожий на той, що використовується в серії Mate 60, який був виготовлений для Huawei компанією Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) базується на 7 нм N+2 виробничому процесі. "Це важливо, тому що новина про 9000S на 7-нм техпроцесі викликала деяку паніку в минулому році. Тоді американські законодавці зіткнулися з ймовірністю, що санкції, накладені на китайських виробників мікросхем, можуть не сповільнити їх технологічний прогрес, - зазначили в iFixit. - Той факт, що 9010 - це все ще 7-нм техпроцес, і що він дуже близький до 9000S, може свідчити про те, що китайське виробництво чіпів дійсно сповільнилося". Проте фахівці застерігають від недооцінки Huawei, вказуючи на те, що за різними оцінками SMIC зробить стрибок до 5-нм виробничого процесу до кінця року.

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