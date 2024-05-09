Google випустила АІ-модель для створення нових ліків

9 мая 2024 г., 13:35

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Google DeepMind, підрозділ пошуковики, представив нову версію нейромережі AlphaFold, призначену для фармацевтичного застосування.

Визначення форми молекул білка є базовою складовою розробки ліків і цей процес вимагає багато ресурсів та років надскладних досліджень. Як стверджує Google, сімейство моделей штучного інтелекту AlphaFold може значно прискорити цю задачу, автоматизуючи роботу вчених.

Перша ітерація моделі, з якою компанія дебютувала у 2021 році, була зосереджена на одному конкретному типі молекул. Тепер, як йдеться у заяві компанії, AlphaFold 3 може передбачати структуру ДНК, РНК, лігандів та інших біологічних будівельних блоків. Більше того, він робить це з більшою точністю, ніж існуючі методи.

Окрім оцінки форми молекул, модель також може передбачити, як вони поводитимуться за різних умов. "AlphaFold 3 може моделювати модифікації цих молекул, які контролюють здорове функціонування клітин, що при порушенні може призвести до захворювання", - пояснюють дослідники Google DeepMind у своєму блозі.

За даними розробників, AlphaFold 3 виявилася щонайменше на 50% краще за попередні технології у прогнозуванні взаємодії білків з іншими молекулами. При аналізі певних типів хімічних взаємодій AlphaFold 3 може забезпечити більш ніж 100% збільшення точності. Як заявили у Google DeepMind нова модель точно працює без необхідності введення будь-якої структурної інформації, що робить її першою системою АІ, яка перевершує фізичні інструменти для прогнозування біомолекулярної структури.

Пошуковий гігант робить AlphaFold 3 доступним для вчених з допомогою нового хмарного сервісу AlphaFold Server. Причому за словами Google, він надає доступ до більшості функцій моделі на безоплатній основі.

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