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MTI розпочала постачання ноутбуків MSI на український ринок

17 декабря 2024 г., 14:35
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MTI розпочала постачання ноутбуків MSI на український ринок

MTI hi-tech дистрибуція оголошує про розширення співпраці з компанією MSI та початок постачання на український ринок ноутбуків бренду. Перше постачання ноутбуків MSI вже доступне до замовлення в MTI. Наразі асортимент складає 34 моделі ноутбуків бренду для широкого кола користувачів: ноутбуки для геймерів Sword, Katana, Cyborg; легкі та портативні рішення Thin; моделі для навчання, роботи й творчих завдань Modern, Prestige. Всі ноутбуки MSI, що постачаються MTI, забезпечені офіційною гарантією від виробника.

Як зазначається, ключові переваги ноутбуків MSI для споживачів: передові графічні процесори, швидкодія завдяки потужним процесорам Intel та AMD, ергономічні клавіатури, сучасний дизайн і збалансоване співвідношення ціни та якості.

«Це логічне продовження нашої успішної співпраці, адже компанія MTI протягом багатьох років здійснює дистрибуцію в Україні моніторів, материнських плат та відеокарт MSI. Таким чином, ми створюємо більш комплексну пропозицію для партнерів і споживачів», – акцентує Сергій Яковлєв, комерційний директор MTI.

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