ЕС зробила наступний крок до розгортання супутникової системи IRIS² - альтернативи Starlink

17 декабря 2024 г., 13:25

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Європейська Комісія офіційно повідомила про підписання з консорціумом SpaceRISE концесійного контракту на створення супутникової системи IRIS² (Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite).

Мультіорбітальне супутниковв угруповання буде складатися з 290 супутників.

Зазначається, що IRIS² - це третя флагманська програма Європейського Союзу, спрямована на вирішення нагальних довгострокових проблем у сфері безпеки, захисту і стійкості. «Пропонуючи передові послуги зв'язку державним користувачам і заповнюючи прогалини у зв'язку по всьому Союзу, IRIS² зміцнює стратегічну автономію і технологічне лідерство Європи», йдеться у повідомленні ЕС.

Підкреслюється, що система IRIS² використовуватиме унікальні переваги супутників на середній навколоземній орбіті (MEO) і низькій навколоземній орбіті (LEO). Це надсучасне угруповання повинно забезпечити захищені послуги зв'язку для країн-членів ЄС та державних органів.

А також високошвидкісний широкосмуговий доступ до інтернету для приватних компаній і європейських громадян, в тому числі в зонах, де відсутній зв'язок.

До консорціуму SpaceRISE, якому доручено реалізацію цього амбітного проекту, входять три провідні європейські оператори супутникових мереж - SES SA, Eutelsat SA і Hispasat S.A. - за підтримки основної команди європейських субпідрядників з екосистеми супутникового зв'язку.

Серед ключових партнерів проекту - Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat і Thales SIX.

«Ця співпраця підкреслює прихильність до конкурентоспроможності та інновацій, гарантуючи, що малі та середні підприємства і нові учасники ринку мають можливості в рамках ланцюжка поставок. 12-річний концесійний договір встановлює міцне державно-приватне партнерство, яке забезпечить надання як державних, так і комерційних послуг зв'язку до 2030 року», зазначила віце-президент з технологічного суверенітету, безпеки і демократії Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen).

Європейський Союз виступає основним замовником послуг.

Фінансування здійснюється за рахунок державних інвестицій ЄС і Європейського космічного агентства, а також приватних інвестицій консорціуму SpaceRISE.

Для забезпечення фінансової стійкості ЕС візьме на себе початкові бюджетні зобов'язання в рамках поточної багаторічної фінансової програми. Майбутнє фінансування після 2027 року буде залежати від прийняття наступних програм Європейським парламентом і Радою, а також від наявності асигнувань.

«Завдяки IRIS² Європейський Союз має зміцнити свої позиції світового лідера в галузі безпечного супутникового зв'язку, забезпечуючи стійкість перед обличчям нових викликів. Ця програма не лише задовольняє сучасні потреби у зв'язку, а й закладає основу для стратегічної автономії Європи в цифровому світі», підкреслили Хенна Вирккунен.

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