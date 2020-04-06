Ноутбуки Acer Predator Triton 500 и Nitro 5 оснащены графикой GeForce RTX 2080 SUPER

6 апреля 2020 г., 10:25

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Компания Acer анонсировала ноутбуки Predator Triton 500 и Nitro 5, оснащенные процессорами Intel Core последнего 10-го поколения.

Серия Predator Triton 500 доступна с графикой Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER или 2070 SUPER с поддержкой технологии Max-Q. Для новинки заявлено время работы от батареи до 7,5 ч. В ней используется IPS-матрица с кадровой частотой 300 Гц и откликом 3 мс, она обеспечивает охват 100% цветовой палитры sRGB и совместима с технологией Nvidia G-SYNC для устранения разрывов изображений и минимизации задержек.

Ноутбук Predator Triton 500 оснащен беспроводным контроллером Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i, Ethernet-контроллером E3100G и интерфейсом Control Center 2.0, что позволяют максимально эффективно подключиться к сети и обеспечивает высокую пропускную способность при работе с программами, для которых важен этот параметр. Ноутбук имеет тонкий (17,9 мм) и легкий (2,1 кг) металлический корпус с узкими рамками и соотношением площади экрана и корпуса 81%. Устройство оснащено оперативной памятью DDR4 емкостью до 32 ГБ и NVMe SSD-накопителем емкостью до 2 ТБ с возможностью работы в RAID 0.

Благодаря технологии Vortex Flow от Acer и трем специальным вентиляторам, которые продуманно размещены в корпусе, увеличен поток воздуха и снижен уровень шума. Кроме того, в устройствах применена технология CoolBoost, которая повышает скорость вращения вентиляторов и, соответственно, положительно влияет на производительность работы ноутбука. А интерфейс PredatorSense дает возможность отслеживать температуру устройства и регулировать скорость работы вентиляторов.

Кроме того, фирменная система охлаждения ноутбука оснащена полностью металлическим вентилятором AeroBlade 3D 4-го поколения, которая отличается особой конструкции — имеет зубчатые края, специальные крылышки и изогнутый гребень. Благодаря этому обеспечено снижение уровня шума и увеличения потока воздуха почти на 45%. В ноутбуке Predator Triton 500 используются пять дополнительных трубок отвода тепла, что гарантирует повышение эффективности работы охлаждающей системы на 33% по сравнению с моделью 2019 г.

Ноутбуки Acer Nitro 5 оснащены процессорами в Intel Core i7 10-го поколения с частотой 5 ГГц и графическим процессором GeForce RTX 2060 или новейшим GeForce GTX 1650Ti или 1650. На устройстве установлены два SSD-накопителя M.2 PCle и жесткий диск емкостью 1 ТВ, а также имеется два слота DIMM с возможностью расширения оперативной памяти DDR4 до 32 ГБ. В новинке установлен 15,6-дюймовый Full HD дисплей с IPS-матрицей с кадровой частотой 144 Гц или 120 Гц и временем отклика 3 мс. Для него заявлена поддержка цветовой гаммы 72% NTSC и максимальная яркость 300 нит.

В Acer Nitro 5 установлена система охлаждения с двумя вентиляторами, с оптимальным расположением впускных и выпускных отверстий и четырьмя отверстиями для отвода тепла. Заявлено, что ее показатели на 25% выше, чем в моделях 2019 г. Дополнительное использование технологии CoolBoost гарантирует повышение скорости работы вентиляторов на 10% и улучшение работы системы охлаждения центральных и графических процессоров на 9%. Модель 2020 года оснащена новыми контроллерами Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) и Killer Ethernet E2600, которые улучшают стабильность подключения к сети и повышают эффективность работы.

Игровой ноутбук Predator Triton 500 поступит в продажу в Украине в конце мая с начальной ценой 68090 грн. А серия ноутбуков Acer Nitro 5 ожидается в украинской рознице в конце мая с начальной ценой 29090 грн.

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