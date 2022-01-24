Мировой рынок полупроводников впервые преодолел рубеж в 500 млрд долл.

24 января 2022 г., 16:55

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По данным Gartner, выручка мирового полупроводникового рынка в 2021 г. выросла на 25,1% "YoY", что позволило отчитаться выручкой в размере 583,5 млрд долл. Таким образом, индустрия впервые преодолела знаковую отметку годовой выручки в 500 млрд долл.



Частичное восстановление мировой экономики в 2021 г. привело к резкому дефициту чипов в ряде крупных отраслей. Особенно ощутимо проблема задела автомобильную промышленность. Исходя из совместного действия факторов повышенного спроса, усложнения логистики и повышения цен на сырье, средние цены на полупроводниковые изделия в 2021 г. беспрерывно росли.



Повышенный интерес потребителей к 5G-смартфонам также поспособствовал повышенным темпам развития рынка. В 2021 г. их глобальные поставки увеличились более чем в два раза – до 555 млн устройств. Наложенные на Huawei санкции привели к существенному росту других китайских брендов смартфонов, которые, в свою очередь, заметно нарастили заказы чипсетов 5G у Qualcomm, MediaTek и Skyworks. В то же время, выручка полупроводникового подразделения Huawei – HiSilicon – за год упала с 8,2 до 1 млрд долл.



Впервые с 2018 г., Samsung вернула себе верхнюю строку рейтинга. Рост выручки чипмейкера превысил 31%, а направление памяти увеличилось на 34,2% "YoY". Intel не только опустилась на вторую позицию, но и отчиталась худшей позитивной динамикой среди Тор-25.



Память по-прежнему остается наиболее динамично растущей продуктовой категорией. Благодаря активному расширению серверной инфраструктуры гипермасштабируемыми облачными провайдерами, а также потребительскому спросу на ПК и ультрамобильные решения в период удаленной работы и дистанционного обучения, выручка этого сегмента достигла 42,1 млрд долл. и составила 33,8% от общей выручки полупроводниковой индустрии в 2021 г. Сегмент DRAM сумел улучшить показатели в денежном выражении на 40,4%, до 92,5 млрд долл.

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