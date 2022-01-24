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Accenture фактически приобрела Interos

24 января 2022 г., 17:45
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Компания Accenture сообщила об инвестициях в Interos – поставщика решений для обеспечения устойчивости бизнеса и безопасности цепочек поставок.

Отмечается, что сделка заключена между Interos и венчурным подразделением Accenture Ventures. Финансовые условия не раскрываются.

Отчет Accenture о киберустойчивости компаний показывает, как важно концентрироваться  не только на безопасности своих внутренних систем, но и уделять внимание защите в рамках экосистем. В частности, несмотря на то, что 67% организаций считают, что экосистема в которой они находятся безопасна, рост непрямых (через экосистему) кибератак составил более 17% (с 44 до 61%) за 2021 г.

Разработанная Interos платформа использует технологии ИИ и машинного обучения для мониторинга и анализа проблем, возникающих в цепочках поставок. Мониторинг осуществляется в режиме реального времени по ряду категорий рисков, включая финансовые, операционные, управленческие, географические возможные киберугрозы. Данные мониторинга хранятся в облаке Operational Resilience Cloud, что позволяет анализировать более 30 млн уникальных записей, полученных из различных источников как от общедоступных, научных, так и правительственных и коммерческих датасетов.

Исследование Interos показало, что крупные компании теряют в среднем $184 млн ежегодно из-за сбоев в цепочках поставок.

Стоимость Interos оценивается более чем в $1 млрд. Компания присоединилась к программе Accenture Ventures Project Spotlight, которая объединяет технологические стартапы в области стратегических инноваций.

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