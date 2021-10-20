Мировой рынок крупноразмерных ЖК-панелей в 2021 г. вырастет почти на 1%

20 октября 2021 г., 16:05

В 2021 г. мировой рынок освоит не менее 887 млн крупноразмерных (диагональ 9″ и выше) ЖК-панелей, — прогнозируют в Digitimes Research. При среднегодовом росте в пределах 0,68%, по итогам 2026 г. объем поставок увеличится до 918 млн шт.

Рассматриваемые панели будут находить себе применение преимущественно в сегментах телевизоров, ноутбуков, настольных мониторов и планшетов. Сравнительно небольшая их часть будет использована при изготовлении интерактивных досок и автомобильных медиа-систем.

Исходя из того, что средняя диагональ упомянутых устройств стабильно растет, в период с 2020 по 2026 г. общая площадь отгруженных панелей будет увеличиваться с показателем CAGR 2,0%. Также аналитики отмечают увеличение мощностей по их производству. По итогам нынешнего года глобальный объем производства увеличится на 8,5% «YoY», а в 2022 г. — на 9,3%.

Крупнейшим производителем крупных панелей в период с 2022 по 2026 г. останется BOE Technology, за которой будет 28-29,3% от общего объема производства.

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