Samsung створює спеціалізований підрозділ робототехніки, який очолить бувшій керівник Hyundai та Boston Dynamics

22 июля 2026 г., 14:35

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Як повідомляє видання The Korea Times, компанія Samsung Electronics створила спеціалізовану структуру з робототехніки, яка підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору компанії Ро Те Муну (Roh Tae-moon).





Новий підрозділ під назвою Robotics eXperience об'єднає всі ресурси компанії в цій галузі для формування середньо- та довгострокової стратегії, розробки базових технологій і їхньої подальшої комерціалізації.





Головний офіс нової структури розміститься в дослідницькому кампусі компанії в Сеулі, де розширюватимуть лабораторії та інфраструктуру для випробувань. Крім того, Samsung створить спеціалізований об'єкт Data Factory на своєму майданчику в місті Гумі в провінції Північна Кьонсан. Цей центр збиратиме та аналізуватиме дані з реальних промислових об'єктів для покращення штучного інтелекту роботів у тісній співпраці із сеульськими науковцями. Для залучення міжнародного таланту та технологій компанія також планує відкрити дослідницькі хаби у США, Китаї та Японії.





У межах реорганізації керівником команди зі стратегії робототехніки призначили виконавчого віцепрезидента Лі Дон Гуна (Lee Dong-kun), який раніше очолював аналогічні напрями в Hyundai Motor Group та Boston Dynamics. До команди також приєднаються професор Сеульського національного університету Кім Хьон Джин (Kim Hyoun-jin), який спеціалізується на інтелектуальних автономних системах, та професор Університету Аджу Кім Уй Кьом (Kim Ui-kyum), відомий дослідженнями у сфері робототехнічних маніпуляторів.





Створення офісу RX прискорить розробку технологій завдяки швидкому прийняттю рішень та виконанню, дозволить гнучко реагувати на зміни ринку й створить диференційований досвід використання роботів та нові бізнес-можливості, як підкреслили у пресслужбі компанії. Samsung розраховує надати нову цінність клієнтам через постійні інновації, зміцнити свою технологічну конкурентоспроможність та розширити лідерство на світовому ринку робототехніки.

Пряме підпорядкування підрозділу Robotics eXperience генеральному директору Samsung свідчить про зміну статусу робототехніки всередині корпорації - з експериментального напряму вона перетворюється на один із головних драйверів майбутнього зростання. Залучення високопосадовця із Boston Dynamics та провідних науковців указує на прагнення швидко скоротити відставання від конкурентів у сфері антропоморфних та промислових роботів. Створення мережі дослідницьких центрів у США, Китаї та Японії додатково підкреслює глобальні амбіції компанії.





Побудова фабрики даних у Гумі демонструє, що Samsung бачить ключову перевагу не лише в апаратному забезпеченні, а й у швидкості навчання алгоритмів на реальних виробничих сценаріях. Стратегічний ризик для компанії полягає в високій конкуренції з боку американських і китайських розробників, які вже активно інтегрують AI-моделі в фізичні носії. Успіх Samsung залежатиме від того, чи зможе нова бюрократична структура зберегти гнучкість стартапу при масштабуванні технологій.

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