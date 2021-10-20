Кількість кібератак на державні інформаційні ресурси під час свят збільшилася на чверть

20 октября 2021 г., 15:25

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«Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації» повідомляє, що протягом останніх семи днів системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблоковано 59922 атаки різних видів, що на 26% більше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (97%).

Зафіксовано та заблоковано чотири DDoS-атаки.

Системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 76345 підозрілі події (на 36% менше ніж попереднього тижня):

спроб отримання прав користувача – 8%;

спроб отримання прав адміністратора – 26%;

порушень корпоративної політики безпеки – 29%;

виявлення мережевого ШПЗ – 17%;

застосування нестандартних протоколів – 10%;

підозрілого виконувального коду – 6%;

інші – 4%.

Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 2651 кіберінцидентів, приблизно на рівні попереднього тижня.

Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення – 96%.

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