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Alibaba Cloud представила собственный серверный процессор

20 октября 2021 г., 16:51
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Alibaba Cloud представила собственный серверный процессор

На конференции APSARA, Alibaba Cloud представила собственный серверный чип, основанный на архитектуре Arm, который она уже начала внедрять в свои облачные сервисы.

Процессор под названием Yitian 710 изготовлен с использованием 5-нанометрового техпроцесса (вероятно, на мощностях TSMC) и насчитывает около 60 миллиардов транзисторов. Он имеет 128 Armv9-совместимых ядер с тактовой частотой до 3,2 ГГц, восемь каналов DDR5 и 96 линий PCIe 5.0.

Сверх вышесказанного, об Yitian 710 известно немного. В частности, неясно, разрабатывала ли Alibaba ядра процессора Armv9 с нуля или использовала готовый дизайн Arm.

Такой чип нужен Alibaba, чтобы идти в ногу с конкурирующими облаками, точно так же, как в 2019 году она ощутила необходимость создать собственный ИИ-чип Hanguang 800. В данном случае Yitian 710 играет роль противовеса серверным микропроцессорам Graviton2 компании Amazon Web Services.

Новые чипы штатно используется в облаке Alibaba с июля 2021 года, но пока только в ограниченном количестве. Некоторые из них применяются в новой серверной платформе Panjiu, которая разрабатывалась с прицелом на максимальную эффективность вычислений, недостижимую со стандартными коммерческими серверами.

Компания заявляет, что Panjiu «оптимизированы как для универсальных вычислений, так и для специализированных задач искусственного интеллекта, а также для высокопроизводительных хранилищ».

На данный момент Alibaba не сообщает, в каких облачных экземплярах и службах будет задействована комбинация Panjiu/Yitian 710. По неофициальным данным, эти подробности прояснятся в следующие несколько месяцев. Сама же компания заявила, что предложит вычислительные услуги следующего поколения на базе серверов с новыми чипами «в ближайшем будущем».

На той же конференции APSARA, Alibaba Cloud объявила, что откроет документацию как минимум четырёх своих процессорных ядер XuanTie, основанных на архитектуре RISC-V — C910, C906, E902 и E906.

Пакеты сопутствующего программного обеспечения также будут предоставлены с открытым исходным кодом, в рамках инициатив по развитию экосистемы вокруг чипов Alibaba.

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