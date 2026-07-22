Капіталізація неохмарного провайдера Nebius зросла до 55 млрд дол.

22 июля 2026 г., 18:08

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Акції нідерландського неохмарного провайдера Nebius зросли майже на 19% у вівторок, після того як офіційний звіт Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) розкрив наявність у Nvidia 9,3% частки в компанії.

Завдяки стрімкому попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту, акції Nebius зросли майже на 260% за останні 12 місяців, а її ринкова капіталізація сягнула 55 млрд дол.

Раніше Nvidia вже анонсувала інвестиції в розмірі 2 млрд дол. у нідерландську компанію, чиї акції торгуються на біржі Nasdaq. У межах цієї угоди сторони співпрацюватимуть у сферах розгортання AI-інфраструктури, управління серверними парками, забезпечення виводу даних (інференсу), а також розробки та підтримки архітектури «AI-фабрик».

Амстердамська Nebius стала одним із ключових європейських гравців у сфері AI-обчислень, уклавши у 2026 році низку угод із технологічними гігантами. Зокрема, у березні Meta підписала довгостроковий контракт на суму до 27 млрд дол. на використання AI-інфраструктури Nebius.

Окрім цього, минулого тижня Nebius залучила 775 млн дол. у межах своєї першої кредитної лінії під заставу розгорнутого GPU-обладнання та підтверджених контрактних грошових потоків від високорейтингового клієнта, що аналітики Freedom Capital Markets назвали «позитивним каталізатором» і підвищили рейтинг акцій компанії до «купувати» (buy). Інвестиція в Nebius доповнює серію угод Nvidia з провідними AI-розробниками: у березні чипмейкер вклав 30 млрд дол. у раунд фінансування OpenAI загальним обсягом 110 млрд дол., а в лютому взяв участь у залученні 30 млрд дол. компанією Anthropic.

Придбання частки в Nebius демонструє стратегічний підхід Nvidia до формування та контролю власного ринку збуту. Вкладаючи капітал у спеціалізованих неохмарних провайдерів (neoclouds) та провідних розробників базових моделей, таких як OpenAI та Anthropic, графічний гігант гарантує постійний попит на свої процесори та формує замкнену екосистему. Для Nebius залучення Nvidia як прямого акціонера та партнерство у сфері AI-фабрик забезпечують пріоритетний доступ до дефіцитних апаратних ресурсів, що дозволяє утримувати високі темпи розгортання потужностей.

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