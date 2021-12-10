Мировой рынок Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов сохранил здоровый рост

10 декабря 2021 г., 17:35

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Выручка мирового рынка Ethernet-коммутаторов в третьей четверти 2021 г. выросла на 7,5% «YoY», до 8,1 млрд долл., — сообщает IDC. За первые три квартала года рост в годовом сопоставлении достиг 8,6%. По сравнению с «допандемийным» третьим кварталом 2019 г. позитивная динамика составила 9,6%.

Общее количество отгруженных портов выросло на 9,1%. При этом, выручка и поставки в сегменте коммутаторов непредназначенных для ЦОД увеличились на 6,5% и 9,1% «YoY» соответственно. За этим сегментом осталось 87,1% общей выручки рынка и 56,7% поставок. Направление коммутаторов для ЦОД выросло в денежном и натуральном выражениях на 8,8% и 8,7% соответственно.

Спрос на высокоскоростные продукты активно расширялся благодаря гипермасштабируемым ЦОД и облачным провайдерам. Так, выручка в сегменте 200/400 GbE лишь за квартал увеличилась на 70,4%, а количество отгруженных портов выросло более чем в два раза (+118,1%). Сегмент 100GbE увеличился по выручке и поставкам на 13,8% и 13,1% «YoY» соответственно, благодаря чему принес почти четверть общерыночных доходов. Сегмент 25/50 GbE просел на 1,1% по выручке и на 7,8% — по поставкам. Результаты в сегменте низкоскоростных продуктов разнились. Так, поставки портов 10GbE снизились на 1,5%, что привело к снижению выручки на 6,0%. В то же время, коммутаторы 1GbE нарастили поставки и выручку на 10,5% и 7,6% соответственно. За ними — 34,4% общей выручки рынка. Также вышло в плюс (выручка +7,3%, поставки +6,7% «QoQ») направление 2.5/5GbE.

Рынок маршрутизаторов для корпоративных нужд и сервис-провайдеров по итогам квартала сумел нарастить выручку на 4,7%, до 3,8 млрд долл. Коммутаторы для сервис-провайдеров, на долю которых пришлось 76,4% общей выручки, выросли на 3,6%, а рост в корпоративном сегменте составил 8,3%.

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