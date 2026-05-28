Vodafone Україна збільшив виручку у I кварталі на 11% – до 7,3 млрд грн

28 мая 2026 г., 14:35

Vodafone Україна продовжує демонструвати стабільну динаміку основних фінансових показників на фоні складних макроекономічних умов. За результатами першого кварталу 2026 року оператор зв’язку збільшив виручку на 11% – до 7,3 млрд грн. Ключовими факторами залишаються зростання споживання дата-послуг, розвиток фіксованого бізнесу та зростання доходів від продажів обладнання та інших послуг.

Компанія підтримує стабільний рівень маржинальності попри тиск витрат, зокрема витрат на забезпечення енергостійкості мережі, що залишаються суттєвими. Показник OIBDA зріс на 4% і становить 3,49 млрд грн. Маржа OIBDA склала 47,8% (-2,9 п.п. в річному зіставленні), що відображає вплив зростання витрат, зокрема: витрат на електроенергію та забезпечення енергостійкості мережі, витрат на персонал, підвищення рентної плати за радіочастотний ресурс.

Чистий прибуток групи компаній зріс на 12% – до 778 млн грн. Зростання прибутку забезпечене, зокрема покращенням операційного результату та ефективним управлінням борговим портфелем і процентними витратами.

Середній дохід на одного користувача (ARPU) у звітному періоді зріс на 13% – до 145,2 грн на місяць. Абонентська база Vodafone залишається відносно стабільною, при цьому компанія продовжує фіксувати зростання кількості контрактних підключень.

Vodafone продовжує інвестувати у розвиток телеком-інфраструктури, приділяючи особливу увагу енергонезалежності та відновленню мережі. Обсяг інвестицій залишається стабільним – у першій чверті року інвестиції становили 1,55 млрд грн (-2% рік до року).

Основні напрями інвестицій: підвищення енергостійкості інфраструктури (забезпечення резервного живлення, розширення використання генераторів та акумуляторів); розвиток і модернізація мобільної мережі, зокрема розширення 4G покриття; розвиток фіксованого доступу до інтернету на базі сучасних технологій (GPON); підготовка інфраструктури до впровадження нових поколінь зв’язку, включаючи 5G.

