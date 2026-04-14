SoftBank, Sony, Honda та NEC об'єднуються для створення японського національного AI

14 апреля 2026 г., 10:45

Японія вирішила, що настав час для власної відповіді американським та китайським AI-гігантам. Чотири потужних корпорації оголосили про створення нової компанії, яка займеться розробкою японського високопродуктивного штучного інтелекту.



Цей крок має на меті не лише наздогнати лідерів ринку, а й забезпечити японський бізнес власними надійними технологіями.



Коаліція виглядає як список «найкращих із найкращих» японського технологічного світу:

SoftBank, NEC, Sony Group та Honda Motor.



Кожна з цих компаній отримала частку понад 10% у новому підприємстві. Очікується, що до них приєднаються й інші міноритарні акціонери. Розробкою безпосередньо займатимуться інженери SoftBank та провідного токійського розробника AI Preferred Networks.



Нова компанія планує подати заявку на участь у державній програмі підтримки від NEDO (національного агентства з досліджень та розробок). Умови підтримки передбачають загальний бюджет у 1 трлн єн (близько 6,5 млрд дол.) на термін у 5 років, починаючи з 2026 фінансового року.



Мета проєкту - створити AI, доступний для широкого використання всередині країни.



Японія прагне позбутися залежності від іноземних моделей, таких як GPT від OpenAI. Спільні зусилля виробників електроніки (Sony, NEC), телекомунікаційного гіганта (SoftBank) та автовиробника (Honda) натякають на те, що майбутній AI буде глибоко інтегрований у все - від смартфонів до роботів та безпілотних автомобілів.

