Міноборони створило єдину платформу сервісів для виробників озброєння в Україні

18 августа 2025 г., 14:35

0

Tweet

Почала працювала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на якій зібрано інформацію про всі ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння та військової техніки. Її створено як єдину «точку входу» для виробників, де вони можуть швидко знаходити потрібні їм державні сервіси, програми та актуальну інформацію.

Пільгове 5% кредитування до 500 млн грн – для масштабування виробництва, придбання обладнання, компонентів, створення нових розробок і запуску їх у серійне виробництво; «Залізний полігон» – сервіс доступних швидких тестувань зразків озброєння та військової техніки; «Бібліотека комплектуючих» – захищена база виробників складників до зброї різних категорій; «Зроблено для перемоги» – грантова програма підтримки українських виробників комплектуючих для ОВТ, спрямована на локалізацію виробництва компонентів та зменшення залежності від зовнішніх постачальників; Грантова програма Brave1 – для підтримки стартапів, розробників та інноваторів, які працюють над defense tech рішеннями; бронювання працівників критичних підприємств.

Окрім сервісів, виробники озброєння та військової техніки можуть знайти на платформі доступні їм освітні можливості для розвитку та масштабування власних підприємств. Платформа містить також актуальні вакансії, в тому числі для ветеранів, які хочуть долучитися до оборонної індустрії.

Крім того, онлайн-платформа буде доповнена нормативною базою зі сфери оборонної галузі та актуальними новинами, а найближчим часом з’явиться програма лізингової підтримки на придбання засобів виробництва, техніки та обладнання.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6